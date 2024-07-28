Помер видатний український кінорежисер Олег Фіалко

Минулого року на 66-му році життя не стало відомого українського актора театру та кіно, режисера Олександра Крижанівського, а напередодні пішов у засвіти кінорежисер Олег Фіалко, якому місяць тому виповнилося 78 років.

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«Він хворів, довго і важко. Опинився на чужині, де знайшлися добрі люди — і допомогли. Та болячки усе ж взяли гору… 78 — начебто й немало, одначе поважний вік з Олегом не в’язався. Він завжди виглядав людиною, зарядженою жити по-молодому. Мав дві освіти — кінознавчу і режисерську, а ще — був по-справжньому артистичним. Звідси постійне бажання когось і щось показувати, іноді цілі тобі вистави», — пише у соціальних мережах кінокритик Сергій Тримбач та згадує, що серед глядачів таких вистав неодноразова була й режисерка Кіра Муратова, яка зняла його в епізоді «Мелодії для шарманки» (2009). Там Олег Фіалко фактично зіграв самого себе — режисера, який ні на мить не виходить з професійної комунікативної мережі…

Кінокритик пригадав, як у 1990 році на кінематографічному з’їзді в москві Фіалко показував усім охочим Міхаіла Горбачова — за ним табуном ходили, регочучи і аплодуючи. «Скінчилось це захоплення фільмом „Імітатор“ (1990), фарсовою комедією про систему радянської влади, де все фальшиво і де все імітується, з голосом включно. Хіба що у психушці усе виглядає природнішим. І голос, і психушка були у найдовершенішому, мабуть, фільмі Фіалка „Повернення Баттерфляй“ (1982), оригінальному байопіку про драматичні сторінки біографії знаменитої співачки Соломії Крушельницької, за сценарієм Валерії Врублевської. Великий талант це майже завжди і великі травми душевні», — додав він.

Олег Борисович Фіалко народився у 1946 році в Дружківці. Кінорежисер та сценарист у 1996 роців став заслуженим діячем мистецтв України, а у 2004 — член-кореспондентом Національної академії мистецтв України.

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Він закінчив кінознавчий (1969) та режисерський (1973, у М. П. Мащенка) факультети Київського театрального інституту імені Івана Карпенка-Карого. З 1973 р. — на Київській кіностудії ім. О. Довженка: асистент режисера, режисер, режисер-постановник. Тривалий час, паралельно з посадою режисера-постановника, працював секретарем Спілки кінематографістів України, заступником начальника Головного управління культури Київської держадміністрації, постійним президентом кількох кінофондів. Учасник і лауреат всеукраїнських та міжнародних фестивалів. З 2011 року був головою Українського Оскарівського Комітету.

Нагадаємо, що нещодавно на 69-му році життя помер заслужений артист України, зірка серіалів «Нюхач», «Центральна лікарня», «Повернення Мухтара-4» Ігор Щербак. Він прослужив на сцені столичного Молодого театру понад сорока років.

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Фото зі сторінки Сергія Тримбача

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