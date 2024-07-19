Пішов з життя зірка серіалів «Нюхач» та «Повернення Мухтара»

Пішов з життя заслужений артист України, зірка серіалів «Нюхач», «Центральна лікарня», «Повернення Мухтара-4» Ігор Щербак. Він прослужив на сцені столичного Молодого театру понад сорока років. Саме на сторінці колективу у соціальній мережі повідомили про печальну новину. Ігорю Щербаку було 68 років і поки не названа причина його смерті.

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Актор був відомий не тільки своїми ролями на театральній сцені, а і дублюванням популярних мультфільмів та ролями у кіно.

«Ми будемо памʼятати Ігоря хорошим другом і талановитим артистом, який завжди вмів створити навколо себе легку атмосферу творчості, — написали на сторінці театру у соціальній мережі. — Спочивай з миром, друже!»

Раніше «ФАКТИ» писали, що зірка серіалу «Повернення Мухтара» вступив до лав ЗСУ.

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