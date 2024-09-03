«Золото» Шенгура, Шуляр, Кобзар та Ярового зі світовим рекордом: підсумок виступів українців на Паралімпіаді 3 вересня

У вівторок, 3 вересня, за підсумками шостого змагального дня Паралімпійських ігор у Парижі, де напередодні Україна виграла «золото» плавця Дениса Остапченка та легкоатлета Ігоря Цвєткова, скарбничка нашої збірної поповнилася ще 10 медалями, чотири з яких золоті.

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Чемпіоном Паралімпійських ігор зі світовим рекордом у класі F20 став 25-річний штовхальник ядра з Кременчука Олександр Яровий (на фото). Ще один українець — 27-річний Максим Коваль із Черкаської області — у цій дисципліні став бронзовим призером.

Золоту медаль Паралімпіади у столиці Франції здобула 27-річна бігунка Юлія Шуляр, яка блискуче виграла фінал 400-метрівки у класі T12.

Свою першу — і одразу золоту — нагороду Паралімпіад здобув 21-річний плавець із Полтавської області Юрій Шенгур, який виграв фінал на 100-метрівці на спині у класі S7. Втішно, що віцечемпіоном Парижа-2024 у цьому запливі став наш мультимедаліст 24-річний Андрій Трусов, який має тепер сім паралімпійських нагород.

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Блискуче виграла фінал у бігу на 400 метрів у класі Т37 Наталія Кобзар із Кременчука.

Срібним призером у плаванні на 200 метрів «комплексом» у класі S11 став 35-річний Данило Чуфаров, а ще один наш представник Донеччини 26-річний Ігор Німченко здобув «срібло» на 100-метрівці батерфляєм у класі S10.

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Історичну, свою 11-у (!), медаль Паралімпійських ігор здобула легкоатлетка Оксана Ботурчук, яка стала (разом із гайдом Микитою Барабановим) бронзовою призеркою у бігу на 400 метрів в класі T12. Відтепер спортсменка — найтитулованіша українська легкоатлетка на Паралімпіадах (у Віктора Павлика — 10 нагород).

Українська фехтувальниця на кріслах колісних у категорії В Олена Федота-Ісаєва стала бронзовою призеркою Паралімпіади-2024 в одиночному турнірі.

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За підсумками дня змагань Україна з 45 нагородами (9 золотих, 15 срібних та 21 бронзова) піднялася в медальному заліку на 7-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що перше «золото» Паралімпіади в Парижі Україні приніс плавець Олександр Комаров.

Фото Florent Pervillé

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