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Спорт

Бігун Цвєтков та плавець Остапченко здобули для України золоті медалі Паралімпіади-2024

22:19 2 вересня 2024
Денис Остапченко

У понеділок, 2 вересня, за підсумками п'ятого дня змагань Паралімпійських ігор у Парижі, де напередодні Україна виборола «золото» легкоатлетки Оксани Зубковської та плавця Михайла Сербіна, скарбничка нашої збірної поповнилася ще вісьмома медалями.

Паралімпійським чемпіоном у плаванні на 50 метрів на спині у класі S3 став 23-річний Денис Остапченко (на фото) із Миргорода Полтавської області. У цьому запливі ще один українець Сергій Паламарчук завоював «бронзу».

Триразовим володарем паралімпійського «золота» став легкоатлет Ігор Цвєтков, який виграв фінал в бігу на 100 метрів в класі Т35.

Двоє наших плавців піднялися на п'єдестал пошани у запливі на 50 метрів вільним стилем в класі S13. Киянин Ілля Яременко взяв срібну медаль, а полтавець Олексій Вірченко — бронзову

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Свою другу нагороду Парижа-2024 (і знову срібну) здобув у плаванні на 400 метрів вільним стилем в класі S7 24-річний Андрій Трусов.

Бронзовим призером Парижа-2024 став стрибун у довжину з Одеси Олександр Литвиненко у класі Т36.

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І, нарешті, свою п'яту нагороду Паралімпійських ігор виборола 30-річна Зоя Овсій, яка стала бронзовою призеркою у метанні диска у класі F53.

Таким чином, Україна з 35 нагородами (5 золотих, 12 срібних та 18 бронзових) посідає у медальному заліку 10-те місце.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавець Олександр Комаров завоював для України перше «золото» Паралімпіади-2024.

Фото РІС

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