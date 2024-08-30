Українець Комаров з паралімпійським рекордом завоював для України перше «золото» Парижа-2024

У п'ятницю, 30 серпня, у другий день змагань Паралімпійських ігор-2024 у Парижі українські атлети здобули ще чотири медалі.

Перше «золото» змагань нашій команді приніс 36-річний плавець із Донецької області Олександр Комаров (на фото), який до здобутої напередодні «бронзи» на 200-метрівці додав нагороду найвищого ґатунку на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5. Під час запливу наш спортсмен програвав супернику з Китаю майже пів секунди, але не лише обійшов його, а й фінішував із паралімпійським рекордом.

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Свою другу нагороду Парижа також здобула у плаванні Ірина Пойда, яка завоювала «срібло» у плаванні на 100 метрів вільним стилем у класі S5. Нагадаємо, що напередодні 26-річна спортсменка із Херсона стала другою на 200-метрівці.

Ірина Пойда

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Віцечемпіоном Ігор-2024 став також 26-річний метальник списа з Дніпропетровської області Владислав Білий, який повторив своє досягнення Токіо-2020 і завоював срібну медаль у класі F38.

Його почин підтримала ще одна легкоатлетка — 24-річна Наталія Кобзар із Кременчука, котра фінішувала на другому місці у фіналі бігу на 200 метрів у класі T37.

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Таким чином, за два дні змагань Україна виборола у Парижі 8 нагород (1−5-2) та у медальному заліку Паралімпіади-2024 (за кількістю «золота») посідає 13-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпійських іграх у Парижі Україна виборола 12 медалей.

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Фото paralympic.org.ua

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