«Вимушений крок»: у Києві вводять нові перепустки для пересування містом у комендантську годину

У Києві комендантська година діє з 00.00 до п'ятої ранку. Транспортні засоби, які можуть пересуватися містом під час комендантської години, повинні мати перепустки. У КМДА вирішили оновити перепустки. Дозволи нового зразка почнуть діяти з 00:00 23 вересня. Про це повідомили у КМДА,

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Зроблено це для того, щоб перепустками користувалися тільки ті люди, які мають для цього підстави. Документ необхідно пред’являти винятково за вимогою правоохоронних органів або уповноважених осіб.

«Періодичне оновлення перепусток — вимушений крок, який підвищує гарантію, що перепустками користуються лише ті, хто дійсно має на це підстави. Тобто працює в секторі безпеки та оборони України, критичній інфраструктурі міста та органах державної влади. Закликаю кожного відповідально ставитися до вимог воєнного стану. Дотримуйтеся режиму комендантської години, що наразі триває у столиці з 00:00 до 05:00» — йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що заявки на отримання перепусток необхідно подавати до Центрального управління Військової служби правопорядку або до органу, де перепустку отримували попередні рази. У ній обов’язково потрібно обґрунтувати необхідність переміщення транспортного засобу під час комендантської години.

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У разі втрати перепустки, необхідно оперативно повідомити про це орган, який її видав.

Після заміни на нові старі перепустки треба повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку або органу, що її видав.

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«Керівники підприємств, організацій чи установ, що видали перепустку, несуть персональну відповідальність за стан її збереження та використання, облік і видачу», — додали у КМДА.

Нагадаємо, пасажирам потягів, що запізнилися, перепусткою у комендантську годину може бути квиток на потяг.

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