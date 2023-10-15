Перепустка — квиток на поїзд: пасажирам потягів, що запізнилися, підказали вихід із ситуації з комендантською годиною

Як відомо, в Україні під час комендантської години будь-який рух по населенному пункту заборонений без наявності перепустки.

Про те, як мають діяти люди, які пересуваються по країні, якщо поїзд приїхав в комендантську годину, розповів Павло Блізніченко, який працює на Київському залізничному вокзалі. Його порада стосується не лише Києва, а й інших міст України.

«..якщо поїзд запізнився, і приїхав в Київ після початку комендантської, дозволяється рух власним авто, пропуском виступатиме квиток на поїзд, але на вокзалі потрібно в чергового засвідчити, що поїзд запізнився, і щоб напевне, проконсультуйтеся з поліцейськими», — пише він.

Нагадаємо, раніше у Києві та області на період дії режиму воєнного стану встановили обмеження щодо часу проведення розважальних заходів. Комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. На цей період усі розважальні заклади без винятку мають припиняти свою роботу.

Днями журналіст Михайло Ткач написав про київський нічний клуб «Бохо», який активно працює під час комендантської години. А працівники поліції багато місяців не помічають це порушення та ігнорують виклики місцевих жителів. Більш детально про це в матеріалі «ФАКТІВ».

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