Знаменитий «ненажера» зі США встановив світовий рекорд з поїдання хот-догів: скільки він зміг з'їсти за 10 хвилин

На щорічних змаганнях Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest з поїдання хот-догів американець Джої Честнат побив світовий рекорд.

Чоловік за 10 хвилин з'їв 83 штуки під час спеціального випуску Netflix, присвяченого Дню праці, передає upi.

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У 2021 році рекорд Джоя складав 76 хот-догів.

40-річний чоловік також обійшов свого конкурента з Японії 46-річного Такеру Кобаяші.

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Кобаяші був чинним чемпіоном Nathan's з хот-догів з 2002-го до 2007 року. З 2008 року і протягом наступних 17 років, конкурси (окрім одного) вигравав Честнат.

Відомо, що 40-річний Джої Честнат і 46-річний Такеру Кобаяші є двома з найвідоміших і найтитулованіших їдців, які змагалися за звання найкращого споживача на знаменитому щорічному конкурсі з поїдання хот-догів Nathan's.

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Цього року вони вперше зійшлися віч-на-віч за 15 років, згідно з Netflix.

Раніше ми писали про інші конкурси, зокрема, про те, що у рф проводять конкурс по «копанню могил на швидкість».

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