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Мир

В США в День независимости побили рекорд по поеданию хот-догов (видео)

21:59 4 июля 2020
женщина с хот-догом

В США традиционно в День независимости прошли ежегодные соревнования Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest. Помешать этому не смогла даже пандемия коронавируса.

Американка Мики Судо установила новый рекорд по поеданию хот-догов среди женщин, передает телеканал ESPN. Она сумела съесть 48,5 сосисок в хлебе за 10 минут.

В прошлом году Мики Судо удалось съесть только 31 хот-дог, а ее рекордом до сегодняшнего дня была 41 сосиска. Столько ей удалось съесть в 2017 году. Она неизменная победительница конкурса среди женщин с 2014 года.

Среди мужчин победил Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти, который повторил свой прошлогодний рекорд.

Первое соревнование по поеданию хот-догов на скорость состоялось еще в 1916 году. Тогда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. С тех пор конкурс проводился регулярно и прерывался только в годы Второй мировой войны.

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