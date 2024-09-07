Під російським воронежем палає склад боєприпасів після атаки дронів: в регіоні оголосили режим надзвичайної ситуації

В росії продовжують вибухати склади боєприпасів. Біля міста воронеж через нібито атаку дронів спалахнула пожежа на складі боєприпасів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Крім того, під час пожежі почали детонувати боєприпаси, через що у частині області оголосили режим надзвичайної ситуації.

Про це написав у Мережі губернатор воронезької області олександр гусєв.

«На території Острогозького району, де вночі виникла пожежа поряд із вибухонебезпечними об'єктами та почалася детонація, оголошено режим НС», — написав він.

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Також чиновник повідомив про евакуацію жителів одного населеного пункту. За словами губернатора, у небезпечній зоні нібито опинилися кілька десятків людей.

Росіяни наголошують, що постраждалих немає. Втім, російські ЗМІ стверджують, що детонація триває вже кілька годин.

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Як писали «ФАКТИ», минулого місяця дрони атакували аеродром поблизу Ростова-на-Дону та нафтобазу під Воронежем.

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