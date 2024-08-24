Святковий гуркіт: бійці ГУР підірвали склад боєприпасів під Воронежем
Воїни Головного управління розвідки Міноборони 24 серпня теж зробили подарунок українцям — вони завдали «успішного вогневого ураження» по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу Острогозька Воронезької області рф.
Згідно з повідомленням, склад БК належав угрупуванню військ «Запад» зс рф.
«На території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу „земля-повітря“ ― загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів», — розповіли розвідники.
Судячи з оприлюдненого відео, вибух був настільки потужним, що пожежу не можуть загасити досі.
Це підтверджують і супутникові знімки.
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