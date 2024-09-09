«Технічна помилка», дуже схожа на провокацію: в Україні опублікували карту держави без Криму

Іноді зарубіжні ЗМІ, які отримують брудні гроші від рф, свідомо йдуть на провокації, публікуючи карти України без тимчасово окупованого Криму.

Але, на жаль, у подібні історії попадають й українські видання. Про один з таких випадків розповіли у Telegram-каналі «Непозбувний книгочитун».

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«Вгадайте, звідки ця карта України без Криму? У шкільних підручниках з української мови для 7 класу (авт. Онатій А. В., Ткачук Т. П.). Це надруковано прямо поруч з текстом гімну України», — написала літературна критикиня, книжкова оглядачка Тетяна Гончаренко.

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Згодом вона повідомила, що в електронній версії підручника карту вже замінили, однак помилка залишилася у друкованій книзі. Підручник надрукований у 2024 році й має рекомендацію від Міністерства освіти і науки України.

Авторка підручника з української мови для 7 класу Анастасія Онатій відреагувала на скандал на своїй сторінці у Facebook.

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Вона пише, що автори визнають свій недогляд, а карта у такому вигляді потрапила до підручника через неуважність.

«Недоперевірили, недогледіли — ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом: ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це. Крим наш, український — це беззаперечне твердження, і ми його проговорюємо чітко ще раз і готові робити це знов і знов», — написала авторка підручника.

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Вона також зазначила, що у випадку виявлення неточностей у підручнику, чекає на зворотній зв’язок.

Своєю чергою у МОН запевнили, що в електронній бібліотеці Інституту модернізації змісту освіти розміщено підручник з української мови для 7 класу з виправленою мапою України, яка включає український Крим.



Автори підручника, Анастасія Онатій і Тарас Ткачук, закликали провести на уроці флешмоб «Домалюй Крим» та обговорити з учнями його беззаперечну належність до України.

Під час флешмобу пропонується виділити 10−15 хвилин на урок, домалювати Крим на піктограмі в підручнику, поговорити про окупацію, медіаграмотність та важливість визнавати власні помилки.

Пояснення, як склалася така ситуація, надали й верстальники підручника. За їхніми словами, була допущена технічна помилка, через те, що для оформлення сторінки було придбано на стоку 2 сети зображень.

«Карта не суцільна: вона складається з 2-х контурів. Контур півострова Крим розмістився при копіюванні та перенесенні на шар нижче білого кола. А інший контур — розташований на шарі, який вище білого кола. Дизайнер зосередив свою увагу на контурах, щоб не було зайвих. І на жаль, не помітив, що об’єкта немає на верхньому шарі», — пояснили ситуацію верстальники.

Раніше у подібну халепу з демонстрацією Криму без його належності Україні попали і народні обранці. Правда, попереднього, VIII-скликання. Що, звичайно, не може слугувати їм виправданням.

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