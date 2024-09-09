Українська tech компанія FAVBET Tech стала партнером найбільшої галузевої конференції з ІТ-права від Асоціації «IT Ukraine». Цього року захід пройде 12 вересня.

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Ювілейна IT Ukraine GR Conference цьогоріч не лише збирає представників держави, бізнесу, юристів, фінансистів, HR-фахівців та інших експертів для обговорення найактуальніших питань ІТ-права, але й впроваджує оновлені формати та розширює теми Government Relations.

Конференція торкнеться як стратегічних процесів в ІТ-індустрії, так і нагальних питань правової сфери. На події обговорять 5 ключових напрямків: інтеграцію України в Єдиний цифровий ринок ЄС, цифрову трансформацію, епоха ШІ, доходи й оподаткування для ІТ-бізнесу, а також огляд інвестицій та M&A в IT-бізнесі.

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IT Ukraine GR Conference відбудеться одразу у двох форматах: online та offline в Києві. Спікерами події будуть лідери українського ІТ, керівники компаній, представники профільних міністерств, а також професійні юристи та фінансисти.

«IT Ukraine GR Conference — чудова платформа для обміну знаннями та досвідом між провідними фахівцями галузі. До того ж це можливість для українських ІТ-компаній налагодити менш формальний діалог з представниками влади та віднайти точки дотику між інтересами держави та потребами бізнесу. FAVBET Tech завжди з готовністю підтримує подібні ініціативи, адже вони дають важливий імпульс для розвитку ІТ», — CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

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FAVBET Tech — українська технологічна компанія, що спеціалізується на розробці інноваційних рішень для індустрії розваг. З 2022 року є учасником та регулярним партнером заходів Асоціації «IT Association». Після початку повномасштабного вторгнення компанія підтримувала мілітарі ініціативи Мінцифри, а також брала участь у розробці ПЗ для потреб ЗСУ.

Також FAVBET tech у пʼятірці найбільших платників податків серед резидентів «Дія.City». За першу половину 2024 року усі резиденти «Дія.City» направили в український бюджет понад 8,4 млрд грн — майже стільки ж, як за весь минулий рік.

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У 2023 році FAVBET Tech посіла 11-ту сходинку «Рейтингу ІТ-компаній, які найбільше дбають про українців та Україну» від онлайн-видання Highload та порталу Work.ua, що об’єднав 100 провідних компаній української tech-галузі.

Група компаній FAVBET активно допомагає ЗСУ. Цього року група передала Державній прикордонній службі України 60 млн грн, які підуть на подальше посилення фортифікаційних споруд на північному кордоні.

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