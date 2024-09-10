Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У Черкаській області зафіксовано кілька влучань. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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«Маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків. Зокрема, в обласному центрі двоє людей травмовані. Їм надана необхідна допомога. Також пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Плюс мали займання сухої рослинності. Водночас на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу теж уже ліквідували», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», днем раніше ворог атакував енергетичні об’єкти в семи областях України.

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