Майже 150 дронів влаштували «веселу нічку» мешканцям підмосков'я та центральних областей росії (відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 10 вересня дронами було атаковано столицю. Про це повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

«Ворог не зменшує інтенсивність повітряних атак по Україні і по Києву зокрема від початку вересня. Вночі російські дрони знов становили загрозу для столиці. Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 04:00 і тривала вона майже 2 години. Весь цей час російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами. Але силами та засобами протиповітряної оборони усі БпЛА ворога були знищені» — йдеться у повідомленні.

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Загалом у ніч на 10 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 48-ми засобів повітряного нападу. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 46-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ. — рф). В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА.

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Тим часом, минула ніч була неспокійною і в самій росії.

За даними міноборони країни-агресорки, 72 БПЛА було знищено над територією Брянської області, 20 — над територією Московської області, 14 — над територією Курської області, 13 — над територією Тульської області, вісім — над територією Бєлгородської області, сім — над територією Калузької області, п'ять — над територією Калузької області, чотири — над територією Липецької області та один над територією Орловської області.

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Також десятки авіарейсів було затримано в аеропортах «Внуково», «Домодєдово», «Жуковське» та «Шереметьєво».

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Як повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов, під час нічної атаки БПЛА постраждали багатоквартирні будинки у Раменському. На спортивному проїзді горять квартири в районі 11−12 поверхів. Усі екстрені служби оперативно прибули на місце. Наразі пожежники гасять вогонь. Постраждали три людини. Загинула 46-річна жінка.

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