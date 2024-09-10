Як обважують покупців на ринках: експерт розповів про найпоширеніші способи (відео)

Неточна вага — це найпоширеніша схема обману покупців на ринку. Але хитрі продавці пішли далі, тепер для обману вони використовують звичайний поліетиленовий пакет. Як можна обдурити на вазі на 100 чи навіть 150 грамів, розповів експерт «Одеського життя» Олександр Отдєльнов.

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Виявляється, схема досить проста. Продавець накриває ваги звичайним пакетиком, з одного боку скотчем прикріплює його до бічної стінки ваги. Але головна таємниця — це не просто поставити товар на ваги з пакетиком, а повільно просунути його, таким чином йде вплив (навантаження) на датчик, який відповідає за вагу.

Олександр Отдєльнов показує приклад, як це працює із сіллю. Початкова вага упаковки солі 1065 г, але після повільного руху за терезами, застеленим пакетом, вага солі збільшується до 1200 г, в результаті покупець переплачує за зайві 135 г. Звичайно, це не такі великі гроші, якщо ви купуєте 500 г або 1 кг продукції, але для пенсіонерів з мізерною пенсією і ці гроші на рахунку.

Тому, якщо ви побачили на терезах поліетиленовий пакет, попросіть продавця його прибрати, якщо продавець відмовляється це робити, то краще нічого в нього не купувати. Вас точно хочуть обдурити на вазі.

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Щоб обдурити покупця, деякі продавці йдуть на різні хитрощі. Часто ваги мають у своєму розпорядженні так, щоб покупець не бачив цифри. Пристрій завалюють товарами, щоб їх було важче розглянути, а потім озвучують зовсім іншу вагу та вартість товару.

Деякі ваги можуть бути оснащені секретною кнопкою, при натисканні на яку вага відразу збільшується.

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Неточна вага, звичайно, не на вашу користь, покажуть і механічні ваги, розташовані під кутом. Така похибка допомагає продавцеві обдурити одного покупця на кількадесят гривень. Також продавець може непомітно підкладати на терези невеликий, але важкий брусочок.

Або ж кладуть пачку цигарок чи сірників біля механічних ваг. Туди можуть покласти магніт, а інший прикріпити на дно гирки. Так ваш товар завдяки магнітній силі покаже більшу вагу.

Як писали «ФАКТИ», Олександр Отдєльнов був творцем в Одесі Музею контрабанди. Цей музей закрився кілька років тому.

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