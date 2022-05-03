Якщо відколовся шматок льоду, рибу брати не варто: як правильно купувати морожену продукцію

Киянка Ірина Савчук часто купує свіжоморожену рибу, адже її полюбляє донька. Часто купувала продукцію на місцевому ринку й нарікань не мала. Та днями, зізнається, зробила виключення. Жінка спокусилась невисокою ціною та придбала рибу в одному із супермаркетів…

«За кілограм зубатки потрібно було заплатити 69 гривень, на ринку вона дорожча, тому я зраділа, що зможу зекономити сімейний бюджет. Щоправда, звернула увагу, що риба була покрита величезним шаром криги, наче її спеціально так наморожують, — розповіла «ФАКТАМ» Ірина Савчук. — Вага при покупці становила 620 грамів, запланувала розділити філе на два прийоми. Аж тут після розморозки миска швидко наповнилася водою. Я на ваги — а там 354 грами. Майже вдвічі менше. Моєму обуренню не було меж, відчула, що мене надурили. Ну і вже, щоб зрозуміти скільки ж доня з'їдає тої рибки, я зважила її почищену від шкірки та кісток, відварену на пару. На виході отримала 124 грами. Це все, що залишилось із куплених мною 620 грамів.

Хто казав, що зубатка дешева риба?! Якщо половину вартості я переплатила? А точніше, витратила кошти на воду… Такій винахідливості торговців позаздрив би сам Остап Бендер".

— То ж скільки відсотків від всієї ваги має бути шар глазурі на свіжозамороженій рибі? — запитую у фахівців управління Держпродспоживслужби.

— На заморожену рибу допускається нанесення спеціальних захисних покриттів, дозволених Міністерством охорони здоров'я України для застосування в харчовій промисловості, які запобігають розвиткові процесів окиснення жиру риби та її підсихання під час зберігання у холодильнику. Рибу виготовляють у глазурованому і неглазурованому вигляді. Глазур повинна бути у вигляді льодяної кірки, що рівномірно покриває поверхню риби чи блока риби й не повинна відставати під час легкого постукування. Маса глазурі під час випуску риби із підприємства виробника повинна бути не менша ніж 2% відносно маси глазурованого блока чи глазурованої риби, — пояснила «ФАКТАМ» головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужби України Людмила Рудніченко. - А назва рибних продуктів і готових рибних продуктів у формі шматків, порцій, філе або цілого рибного продукту повинна включати інформацію про наявність доданої води, якщо додана вода становить більше 5 відсотків маси готового продукту.

— Якщо порушені ці норми, які санкції до підприємця застосовуються?



— Відповідно до статті 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин» оператори ринку несуть відповідальність за правопорушення. За порушення встановлених законодавством вимог до надання інформації для споживачів щодо харчових продуктів, надання неточної, недостовірної та незрозумілої для споживачів інформації про харчовий продукт — тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб — підприємців — у розмірі десяти мінімальних заробітних плат.



— А як покупець може довести, що його надурили? Можливо, в супермаркеті простіше, бо є чеки. А як на ринку?



— Якщо споживачем придбано неякісний товар, обов’язково потрібно зберегти чек. Якщо обман стався у супермаркеті потрібно зателефонувати на лінію, яка є у кожній мережі таких магазинів, зробити запис у книгу відгуків (вона має бути у спеціальному «Кутку споживача», напишіть заяву на ім’я директора торговельного закладу) та вимагайте повернення коштів. Відповідно до пункту 9 частини другої статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» оператори ринку зобов’язані компенсувати відповідно до закону шкоду, заподіяну споживачам внаслідок споживання харчового продукту, якщо судом буде доведено причинно-наслідковий зв’язок між цією шкодою і діяльністю та/або бездіяльністю оператора ринку, крім випадків, установлених законом. Відповідно до частини 8 статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець зобов’язаний замінити його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або повернути споживачеві сплачені ним кошти.



— Які ще вимоги у Держпродспоживслужби до реалізації мороженої риби?



— Забороняється продаж риби і риботоварів, які не мають належного товарного вигляду. Не підлягає продажу охолоджена та морожена риба із зовнішніми пошкодженнями, згустками крові та синцями, почервонілими зябровими кришками, здутим животом.



— А чи можна на місці протестувати рибу і зрозуміти, що нас дурять?

— Перед придбанням харчового продукту (риби) потрібно ретельно оглянути зовнішній вигляд риби. У супермаркеті чи на ринку запакований продукт можна тестувати так: 40−50 секунд потримайте пальцями за краєчок пакування. Якщо відколовся шматок льоду або утворилася вода, рибу брати не варто. Адже сама риба перетворитися на воду ніяк не може.

— Як визначити переморожену рибу?

— Морожена риба має крижану глазур, яка захищає її від втрати вологи. Неодноразово розморожена-заморожена риба завжди має «рваний» вигляд (тушка обідрана, пошматована, перекошена), має жовтуватий відтінок і темні плями. Крім того, м’якоть такої риби розшаровується, особливо при смаженні.

Нагадаємо, Кабмін запровадив контроль цін на основні продукти харчування, ліки та паливо.

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