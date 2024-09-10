40.91 / 41.43 45.25 / 45.90
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Зі шкіл вилучать весь тираж скандального підручника з картою України без Криму

11:42 10 вересня 2024
Підручник

У шкільних підручниках з української мови для 7 класу помилково надрукували карту України без Криму. Видавництво «Літера» визнало свою помилку та відкликає підручники і видасть виправлений наклад за свій рахунок. Про це повідомили у видавництві.

«Ситуація з піктограмою України без Криму, яка не є навчальним, а декоративним елементом у підручнику „Українська мова. 7 клас“, сталася через технічну помилку дизайнера і недогляд редакції під час остаточної підготовки видання до друку. Ми визнаємо свою помилку і відкликаємо всі підручники зі шкіл, натомість віддруковуємо за рахунок видавницва виправлений наклад і забезпечимо новими підручниками заклади освіти. Видавництво ухвалило кадрові рішення. Головного дизайнера видавництва звільнено, усім причетним до випуску книги винесено догани зі штрафними санкціями. Просимо вибачення у всієї громадськості, учнівської та педагогічної спільноти», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше у подібну халепу з демонстрацією Криму без його належності Україні попали і народні обранці.

РЕКЛАМА

179

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Томатний соус

Скарб на все життя: Катерина Тарасенко поділилась рецептом «найкращого томатного соусу»

Опалення

Нема куди звертатися: експерт пояснив, чому українців взимку завалять несправедливими платіжкам, і як завадити цьому

Машина на трасі

Німеччина та Польща запроваджують нові правила для українців з автомобілями: що важливо знати

карти

Індійський Таро-гороскоп на тиждень: хто зможе отримати визнання на роботі, а у кого в житті почнеться біла смуга

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту