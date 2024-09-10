Побиття військового на Черкащині місцевими молодиками: як відреагувала на злочин поліція

В Україні, що бореться з російською агресією, на початку вересня у Facebook з’явилося відео конфлікту, що стався в центрі Сміли на Черкащині. На відео видно, як група молодих людей спортивної статури сперечається з чоловіком у військовій формі. Під час суперечки один із них двічі б’є військового по обличчю, а після його падіння інший учасник завдає ще одного удару.

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Майже тиждень після інциденту поліція не відкрила кримінальної справи. Як з’сували журналісти видання «18000», наприкінці серпня житель Сміли Анатолій Гончаренко розмістив пост, в якому повідомив, що розшукує автомобіль з іноземними номерами. За його версією, водій цього авто створив аварійну ситуацію з його батьками та вступив у конфлікт з ними. Як відомо з джерел «18000», Гончаренко — ветеран російсько-української війни, який служив у підрозділі Сил спеціальних операцій, але був демобілізований через сімейні обставини.

Після публікації цього посту в одному з місцевих пабліків з’явилося відео, на якому кілька молодиків конфліктують з людиною у військовій формі, а потім один із них б’є її двічі. Як з’ясувалося, військовим на відео був Гончаренко, а нападником — водій автомобіля, якого він розшукував.

Після того, як відео побиття набрало резонанс у мережі, у місцевих смілянських пабліках з'явився допис, який назвали «роз'ясненням» ситуації. Однак замість зменшення резонансу, відео ще більше привернуло увагу. На ньому невідомий чоловік змушує Гончаренка вибачатися та стоячи на колінах у дощ, прикручувати номерні знаки на авто нападника. Згодом стало відомо, що Гончаренко зірвав ці номери, що й спричинило конфлікт.

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Гончаренко також записав інше «вибачення», на відео на його обличчі видно сліди побоїв. Місцеві жителі швидко ідентифікували чоловіка, який змушував військового вибачатися — ним виявився Вадим Долотенко, відомий у місті своїм кримінальним минулим. Він зафіксований на відео як той, хто двічі б’є Гончаренка, а потім змушує його публічно принижуватися.

Крім Долотенка, у конфлікті фігурує ще один чоловік, який завдав удару після того, як Гончаренко впав на землю. Його особу мають встановити правоохоронці під час допитів.

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Через нову хвилю резонансу місцевий бізнесмен і депутат Віктор Овчаренко ініціював нараду у Смілянській мерії. Він висловив обурення тим, що поліція не втручалася у ситуацію, та наголосив на необхідності отримати пояснення від керівництва поліції.

Поліція Черкащини повідомила, що кримінальне провадження не відкрили, оскільки потерпілий відмовився писати заяву. Однак подія зареєстрована, і якщо Гончаренко звернеться з повторною заявою, буде проведено правову оцінку дій учасників конфлікту.

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А згодом у поліції Черкаської області в коментарі hromadske повідомили, що за цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб. Максимальне покарання за це правопорушення — до 5 років обмеження волі або до 4 років ув’язнення. На запитання, чи це кримінальне провадження розпочато саме проти Вадима Долотенка, правоохоронці не відповіли.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав ситуацію у Смілі ганебною.

«Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені. Голова Нацполу доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських. Щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших Сил оборони та безпеки, всіх наших воїнів. І кожен з воїнів, всі наші люди заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути», — написав він.

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