Ворог кількома хвилями дронів атакував Київ: як влучно спрацювала ППО

У ніч проти 9 вересня російська армія в черговий раз атакувала столицю з повітря — ударні БпЛА були запущені з території Курської області рф.

ВІДЕО ДНЯ

На місто баражуючі боєприпаси заходили після опівночі кількома хвилями, повідомили в КМВА. Повітряна тривога тривала понад годину.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці. Точну кількість та тип дронів пізніше оприлюднять Повітряні Сили.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

РЕКЛАМА

«Як ви бачите — майже щоночі у нас є тривоги. Тривоги повʼязані із реальними загрозами! Тому прошу вас завжди відповідально ставитися до оголошення небезпек, не нехтувати правилами і завжди користуватися укриттями. Бережіть себе!» — звернувся до киян начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, що напередодні ворог атакував Миколаївку, що на Донеччині — був частково зруйнований готель, під завалами якого загинули люди.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

РЕКЛАМА

158

Читайте нас у Facebook