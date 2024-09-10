«Мурашки по шкірі»: популярний співак здивував новою піснею

Популярний український виконавець YAKTAK, який приєднався до «Океану Ельзи», випустив нову пісню та кліп «Ендорфін». За словами співака композиція передає відчуття, знайоме кожному — особливий «вайб закоханості», коли поруч з тією єдиною людиною рівень ендорфіну «зашкалює вище всіх дахів».

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«В кожній думці, в кожній демці я так часто бачу її імʼя», — прокоментував премʼєру YAKTAK. — Надіюсь, трек нагадає багатьом про ці неймовірні емоції і почуття. Кохання стає своєрідними ліками від повсякденних проблем, які зцілюють душевні рани і дарують відчуття гармонії. Кожна мить, проведена разом, зменшує тягар турбот, приносить внутрішній спокій і відчуття захищеності".

Кліп на пісню «Ендорфін» знімався на одній з продуктових баз у центрі Києва. Режисером відео став Олександр Швець.

Шанувальники співака відреагували на його нову роботу, подякувавши за настрій.

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«YAKTAK зробив не пісню, а диво, яка ж вона чудова, — поділилися враженнями. — Ця пісня просто… в саме серце».

«Що не пісня, то кайф, — написали у коментарях. — Мені під 40, а я кожного дня слухаю твої пісні, обожнюю всі пісні».

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«Це просто вогонь! - у захваті шанувальники. — Прям мурашки по шкірі. Я послухала вже дуже багато разів і вивчила на пам'ять. Просто йду по вулиці, і ця пісня не виходить з голови».

Раніше Оля Полякова емоційно звернулася до мережі.

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