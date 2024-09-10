«Як ви це переживаєте?»: Оля Полякова емоційно звернулася до мережі

Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно відвела молодшу доньку до київської школи, зізналася у проблемах зі старшою, Машою. За словами артистки їй дуже важко змиритися з тим, що Маша їде на навчання за кордон та вони довго не будуть бачитись. Про це Полякова написала на своїй сторінці у соціальній мережі, виклав світлини разом з донькою, які вони зробили під час відпочинку на морі.

ВІДЕО ДНЯ

«У мене таке враження, що каштани тільки й чекали 1 вересня, що за один день стати оранжевими і осінніми, — написала Оля. — Я ще не готова до цього настрою, хочеться трохи розтягнути відчуття літа. Тому дивлюся на наші з Машею морські фото.

Моя малеча (ну, вибач, Маш, для мене ти завжди будеш дитиною) вже за 2 дні поїде в Берклі навчатися, а я в цей час буду в турі. Тому прощаємося сьогодні. Батьки, у яких діти навчаються на іншому кінці світу — як ви це переживаєте?"

РЕКЛАМА

Мережа відреагувала на світлини Олі та Маші, зауваживши, що вони дуже схожі та дала поради.

«Поплачеш, подепресуєш, захочеш за нею їхати, — написала співачка та блогерка Оля Горбачова. — Згодом забудеш, що в тебе їх 2, бо і з однією справ багато».

РЕКЛАМА

«Як дві сестрички!!! — зауважили у коментарях. — Такі гарнюні».

РЕКЛАМА

«З легким серцем перехрести і йти займатись своїми справами», — порекомендували співачці.

Раніше Полякова розповіла про зміни у житті.

184

Читайте нас у Facebook