Новинки українського шоубізу: прем’єри представили «Океан Ельзи», Kalush, Ann in Black та інші виконавці

Схоже, існуюча в світовому шоубізнесі тенденція представляти в останній день тижня новинки дісталася і України: на додаток до Dorofeeva та Melovin порадувати шанувальників вирішили інші українські артисти.

ВІДЕО ДНЯ

Так, «Океан Ельзи» виконав у новій версії свою відому пісню «Той день», запросивши до запису чотирьох молодих виконавців — KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI. «Через 24 роки після релізу на культовому альбомі „Янанебібув“, пісня отримала нове звучання, емоцію та, найголовніше, нове значення. В ній — спільне, одне на всіх бажання та переконання українців — наш Той День обов'язково настане!» — говориться в анонсі до відео.

<br />

Об'єднати зусилля для того, щоб показати «новинки щоп'ятниці» вирішили також KALUSH і Ann in Black.



«Трек містить своєрідний етно-вайб, який підкреслює унікальність української культури. Для цього я додала народні мотиви співу, щоб показати нашу культурну ідентичність і те, що ця історія — про українців», — розповіла про нову пісню співачка.

РЕКЛАМА

Своє чергою, співак з Калуша NAIMES представив ліричну композицію про біль розставання. «Ця пісня про ту сумну мить, коли чоловік і жінка розуміють, що більше не можуть бути разом. Життя і обставини змушують їх припинити стосунки, залишаючи лише спогади і біль. Цей момент мабуть був в житті у кожної людини, тому я сподіваюся, що трек вам відгукнеться», — прокоментував композицію NAIMES.

РЕКЛАМА

Своєю чергою, улюбленець жіночої аудиторії Віталій Лобач показав, як можна розставатися легко, не обтяжуючи одне одного — навіть коли «душа пуста», а хтось забирає серце іншої людини.

РЕКЛАМА

А Саша Чемеров вирішив розвивати ще одну тенденцію в українському шоубізі — пісні на вірші українських класиків. «Я багато читав віршів Франка, але цей зайшов найбільше. Він написав про мрію, яка для нього була більшою за кохання. Це викликає безліч питань: чи це про кохання, чи про жагу до людини, до мрії, до бога?», — розповів він про новий трек.

Нагадаємо про ще одну помітну прем'єру тижня — кліп виконавиці Klavdia Petrivna, в якому вона, на думку деяких слухачів, вперше показала себе.

43

Читайте нас у Facebook