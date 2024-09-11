Терезам — «Імператор», Скорпіонам — «Імператриця», а Водоліям — «Сонце»: Таро-прогноз на 11 вересня
Відома тарологиня Ольга Стогнушенко вважає, що багатьом українцям у вересні варто очікувати на веселі, добрі і яскраві події.
А що саме Таро обіцяють у середу, 11 вересня, йдеться у гороскопі від іншої української фахівчині.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня «Королева мечів»
Складіть всі свої сили докупи. У стосунках не робіть боляче партнеру або партнерці. А на роботі стрімко просувайтеся вперед.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня «Башта»
Все може бути знищене дощенту. У коханні час замислитися про запасний план. На роботі буде важко.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня «Помірність»
Не переливайте із пустого в порожнє. У стосунках знайдіть баланс. А на роботі — впевненість у собі.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня «Королева жезлів»
Додайте вогню. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі просувайтеся вперед.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня «Паж кубків»
Пристрасть зараз ваше ім'я. У коханні додайте драйву. На роботі проявіть професіоналізм.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня «Лицар жезлів»
Сміливо рухайтеся вперед. На роботі займіться пристрасним сексом. У русі кар'єрними сходами не зупиняйтеся.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня «Імператор»
Потрібно проявити міць. У стосунках покажіть, що ви — криця, а на роботі — кремінь.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня «'Імператриця»
Розвиток — ключове слово нинішнього дня. У стосунках потрібно більше адекватності. А на роботі — впевненості у собі.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня «Паж жезлів»
Спробуйте щось нове. У стосунках сміливо просувайтеся вперед. На роботі дійте активніше.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня «Дев'ятка кубків»
Наповніться щастям. У любові щастя буде багато. На роботі шукайте однодумців.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня «Сонце»
Все буде добре. У стосунках сподівайтеся на краще. А на роботі ситуація покращиться.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня «Король мечів»
У стосунках доведеться захищати свої позиції. На роботі дійте активніше. Нехай над всім панує розум.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, чиє життя почне покращуватись після затемнення 18 вересня.5467
Читайте нас у Facebook