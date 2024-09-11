Відома тарологиня Ольга Стогнушенко вважає, що багатьом українцям у вересні варто очікувати на веселі, добрі і яскраві події.

А що саме Таро обіцяють у середу, 11 вересня, йдеться у гороскопі від іншої української фахівчині.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня «Королева мечів»

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Складіть всі свої сили докупи. У стосунках не робіть боляче партнеру або партнерці. А на роботі стрімко просувайтеся вперед.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

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Карта дня «Башта»

Все може бути знищене дощенту. У коханні час замислитися про запасний план. На роботі буде важко.

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БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня «Помірність»

Не переливайте із пустого в порожнє. У стосунках знайдіть баланс. А на роботі — впевненість у собі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня «Королева жезлів»

Додайте вогню. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі просувайтеся вперед.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня «Паж кубків»

Пристрасть зараз ваше ім'я. У коханні додайте драйву. На роботі проявіть професіоналізм.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня «Лицар жезлів»

Сміливо рухайтеся вперед. На роботі займіться пристрасним сексом. У русі кар'єрними сходами не зупиняйтеся.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня «Імператор»

Потрібно проявити міць. У стосунках покажіть, що ви — криця, а на роботі — кремінь.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня «'Імператриця»

Розвиток — ключове слово нинішнього дня. У стосунках потрібно більше адекватності. А на роботі — впевненості у собі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня «Паж жезлів»

Спробуйте щось нове. У стосунках сміливо просувайтеся вперед. На роботі дійте активніше.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня «Дев'ятка кубків»

Наповніться щастям. У любові щастя буде багато. На роботі шукайте однодумців.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня «Сонце»

Все буде добре. У стосунках сподівайтеся на краще. А на роботі ситуація покращиться.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня «Король мечів»

У стосунках доведеться захищати свої позиції. На роботі дійте активніше. Нехай над всім панує розум.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чиє життя почне покращуватись після затемнення 18 вересня.

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