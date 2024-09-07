Зміни на краще настануть дуже скоро: чиє життя почне покращуватись після затемнення 18 вересня

Вересень 2024 року обіцяє бути місяцем із подвійними енергіями, вважає метафізикиня та фахівчиня з Таро.

Особливо помітним це стане після затемнення 18 вересня, коли почнеться нова Ера, під час якої вісь кармічних Вузлів почне повільно зрушувати з Овна-Терези на Риби-Діва, йдеться в гороскопі, зробленому астрологами для українського видання.

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«Минуле і майбутнє немов зіллються воєдино, але в знаку Риби Місяць досить пасивний і сила кожної людини полягатиме в умінні контролювати свої почуття», — вважають автори гороскопу.

Продовженням коридору затемнень буде 2 жовтня 2024 року — тоді станеться кільцеподібне сонячне затемнення: Сонце «потемніє», а навколо нього «загориться» блискуча облямівка.

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Ця астрономічна подія буде видна з Антарктиди, Північної та Південної Америки, а також у небі над Тихим та Атлантичним океанами. Саме вона стане і важливою точкою для тих подій, які можуть статися 18 вересня і при цьому початком циклу у відносинах, який завершиться до 13 квітня 2025 року.

На кого вплине затемнення 18 вересня у Рибах найбільше?

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Діва

Затемнення відбувається у вашому секторі партнерства, тому на вас чекає завершення важливого циклу у відносинах. Наприклад, ваш партнер прийме рішення про розлучення, або ви вдвох переїжджатимете, шукатимете якісь нові та зовсім інші варіанти розвитку вашої пари.

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Затемнення буде чутливим — воно зачепить ті струни душі, які відповідають за вашу самооцінку. Вам доведеться побачити у вашому партнері те, що приховували якийсь час ваші рожеві окуляри. Хтось може дізнатися про зраду, або, у кращому разі, ваш партнер проживатиме кризу, віддалиться від вас, піде повністю в роботу.

Риби

Затемнення відбувається у вашому знаку — у вас завершується важливий період у житті, але це поставить вас у центр уваги, можливо накриють сильні переживання. Наприклад, ситуація в сім'ї змусить ухвалити вольове рішення, можливо доведеться взяти на себе серйозні та масштабні зобов'язання. Сатурн завжди приносить відчуття тягаря, але часто це може бути завдяки важливій посаді або супер відповідальному статусу.

Також ймовірне обстеження здоров'я, воно відкриє вам очі на якісь проблеми, пов'язані із зубами, кістками, імунітетом або кров'ю. Будьте уважні та здавайте всі аналізи за рекомендаціями лікарів — за них відповідає комбінація Сатурна та Нептуна в момент затемнення у вашому знаку.

Близнюки

Важлива подія відбудеться в секторі вашої кар'єри та статусу — у вас може змінитися керівник або саме ваша посада змінюватиметься. Також змін може торкнутися ваш департамент чи організація — можуть бути накладені якісь особливі, профільні обов'язки та серйозні контролюючі позови.

В цілому, це затемнення в Рибах відкриває цілий дворічний цикл, пов'язаний зі зміною у вашій кар'єрі і напрямку вашого життя — воно почне неминуче змінюватися з січня 2025 року, а 18 вересня ви відчуєте досить відчутний, емоційно складний акорд. Для заміжніх Близнят може початися період шлюборозлучного процесу.

Стрілець

Затемнення 18 вересня відбувається у вашому будинку нерухомості та сім'ї — ви можете зважитися на переїзд, купівлю або продаж житла. Також для багатьох Стрільців через транзит Юпітера сектором відносин може статися важлива подія в любовній сфері — наприклад, ви з партнером наважитеся жити разом. Переїзд може затягнутися, оскільки затемнення відбувається в період ретроградності і Сатурна, і Нептуна — не женіть коней, Стрільці. Вже до листопада ситуація проясниться, можливо дописуватимуться документи, що залишилися.

Козоріг

Затемнення відбувається при включенні вашого управителя Сатурна в секторі родичів та поїздок, що може принести вам рішення про зміну місця проживання або важливу подію у родинному колі. В день самого затемнення можливе отримання важливого листа або дзвінка на пошту, в якому може говорити про якісь борги або завдання по документах.

Раніше «ФАКТИ» публікували Таро-прогноз на тиждень з 09 по 15 вересня від мольфара Макса Гордєєва.

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