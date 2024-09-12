Не допомогло: російська тенісистка відлупцювала себе ракеткою по голові (відео)

Одна з найсильніших тенісисток росії (42-а в рейтингу WTA) Вероніка Кудерметова вилетіла з турніру в мексиканській Гвадалахарі, програвши колумбійці Марії Осоріо у важкому трисетовому матчі — 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 5:7 і… побивши себе ракеткою по голові. Раніше тенісист збірної Франції просто на корті розбив собі ракеткою чоло.

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У вирішальній партії росіянка вигравала — 5:0, але примудрилася розтринькати перевагу. Після того як Осоріо зрівняла рахунок, у Кудерметової здали нерви, і вона почала бити себе ракеткою по голові.

Самокатування не допомогло 27-річній фіналістці Вімбдону-2021 та півфіналістці US Open-2024. Вона програла ще два гейми і безславно вилетіла з турніру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий тенісист Нік Кірьос на турнірі в Римі зламав ракетку і жбурнув на корт стілець.

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Фото X WTA

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