Взяв поганий приклад з росіянина: тенісист збірної Франції просто на корті розбив собі ракеткою лоба (відео)

Один з найсильніших тенісистів Франції Адріан Маннаріно (22-й у світовому рейтингу) не стримав емоцій та завдав собі травми під час матчу турніру United Cup в Австралії проти італійця Лоренцо Сонего.

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На початку другого сету 35-річний ветеран, який заробив за кар'єру понад 11 млн доларів, після невдалої дії взявся бити себе ручкою ракетки доти, доки на лобі не з'явився кривавий хрест. Довелося брати медичний тайм-аут.

А свій поєдинок переможець п'яти турнірів АТР Маннаріно зрештою виграв (6:4, 6:4). Нехай і з розбитим чолом.

До речі, друга ракетка Франції далеко не перший тенісист, який завдав собі каліцтва прямо на корті. Досить згадати емоції росіянина Михайла Южного, який на турнірі Miami Open у 2008-му до крові розбив собі голову ракеткою. Не бачили? Насолоджуйтесь…

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий тенісист Нік Кірьос на турнірі в Римі зламав ракетку і жбурнув на корт стілець.

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