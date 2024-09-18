Останній притулок: за місце на Південному цвинтарі Києва вимагали тисячу доларів

В Києві працівниця цвинтаря вимагала за місце для поховання тисячу доларів США. Їй повідомлено про підозру, поінформували в Київській міській прокуратурі.

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«За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру працівниці Південного кладовища, яка за гроші обіцяла домовитись з керівництвом комунального підприємства, що опікується кладовищами, про виділення місця для захоронення (ч. 3 ст. 369−2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Згідно з даними слідства, чоловік шукав місце для поховання родича. Йому повідомили, що кладовище є напівзакритим, тобто можливе лише підзахоронення до родинних могил. Однак за 1000 доларів США жінка зможе вплинути на службових осіб комунального підприємства, у віданні якого перебуває кладовище, та забезпечити виділення місця для поховання померлого. При цьому родина померлого також має офіційно замовити ритуальні послуги на 33 тисячі гривень.

«Під час передачі неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США жінку затримали в порядку ст. 208 КК України. Їй повідомили про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна», — повідомили у відомстві.

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Фото ілюстративне

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