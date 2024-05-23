«Ми відчайдушно хотіли сидіти разом»: стало відомо про давню весільну суперечку Гаррі із Вільямом і Кейт

Сестра принцеси Кейт Піппа Міддлтон, яка днями відсвяткувала сьому річницю весілля з чоловіком-фінансистом Джеймсом Меттьюзом (у пари вже двоє дітей), здебільшого залишалася поза увагою громадськості, попри близькі стосунки з можливою майбутньою королевою. Піппа стала найяскравішою зіркою весілля Кейт з принцом Вільямом у 2011 році. Фотографії подружки нареченої у сукні від Alexander McQueen облетіли весь світ. Шанувальники з надією припускали, що Піппа стане ідеальною парою для тоді ще неодруженого принца Гаррі, пише Newsweek.

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«Перенесемося у 2017 рік, коли на весіллі Піппи з Метьюзом у Беркширі, Англія, Гаррі спричинив власну сенсацію, ухилившись від ЗМІ, щоб непомітно провести на прийом свою тодішню дівчину Меган Маркл, — пише видання. — Гаррі та Меган Маркл одружилися через рік, 19 травня 2018 року, у Віндзорському замку, і хоча цей день здавався днем королівської єдності та надії, пара відійшла від монархії менш ніж через два роки, створивши прірву, що утворилася між Сассекськими та Вільямом і Кейт».

У своїх мемуарах Гаррі розкрив ніколи раніше не чуті подробиці про сварки з Вільямом і Кейт, які призвели до розриву їхніх стосунків, включаючи інциденти, які додавали напруження протягом багатьох років. Один з них стався на весіллі Піппи Міддлтон у 2017 році. Вільям і Кейт були гостями на цьому заході. Їхній старший син, принц Джордж, був пажем, а донька, принцеса Шарлотта, — подружкою нареченої. Гаррі також був включений до списку гостей. На той час він привернув до себе велику увагу ЗМІ після того, як підтвердив свої стосунки з американською акторкою Меган Маркл.

Гаррі був присутній на церковній службі один, але пізніше стало відомо, що Меган приєдналася до нього на прийомі. Гаррі потім розповів у мемуарах, що був засмучений тим, що його брат і невістка не зблизилися з Меган так, як він сподівався, і що напруженість у відносинах була такою, що довелося скликати кризові зустрічі у Кенсінгтонському палаці. Гаррі написав, що однією з проблем, яка викликала напругу в родині, було те, що Вільям і Кейт змінили іменні картки на його весіллі.

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«Ми дотримувалися американської традиції, саджаючи пари поруч, але Віллі й Кейт ця традиція не сподобалася, тому їхній стіл був єдиним, де подружжя сиділо окремо, — розповів він читачам. — Вони наполягали, що це зробили не вони».

За словами Гаррі, Вільям і Кейт перевернули все з ніг на голову, заявивши, що вони з Меган зробили те ж саме на весіллі Піппи.

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«Ми цього не робили. Як би нам не хотілося, — сказав він. — Нас розділяла величезна квіткова композиція, і хоча ми відчайдушно хотіли сидіти разом, ми нічого для цього не зробили».

Гаррі та Меган оголосили про свій розрив з монархією та переїзд до США у 2020 році. Коли Гаррі опублікував свої мемуари, його відверте, а в деяких випадках дуже критичне зображення Вільяма здивувало читачів. В одному з інтерв'ю Гаррі заявив: «Ми з братом любимо один одного. Я глибоко його люблю. Між нами було багато болю, особливо останні шість років. Ніщо з того, що я написав, ніколи не мало на меті завдати болю моїй родині».

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Зі свого боку, Вільям і Кейт публічно не відреагували на книгу Гаррі або на її твердження — у відповідності до позиції «без коментарів», прийнятої Букінгемським палацом.

Нагадаємо, що після повернення додому в Каліфорнію після триденного візиту до Нігерії принц Гаррі і Меган Маркл відзначили шість років спільного життя.

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