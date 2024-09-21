На думку мольфара Макса Гордєєва, зараз, під час Коридору Затемнень, багатьом людям варто уникати ризикованих фінансових рішень та зважати на емоції у стосунках.

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Крім того, сьогодні варто взяти до уваги кілька важливих моментів, попереджає Таро-гороскоп, який склала українська тарологиня.

Овен (21 березня-20 квітня) — Карта дня «Справедливість»

Знайдіть баланс у своєму житті. На роботі опирайтеся викликам. У стосунках прагніть гармонії.

Телець (21 квітня-21 травня) — Карта дня «Король мечів»

Не бійтеся показувати власну позицію. У стосунках не робіть боляче партнеру. На роботі саме час продемонструвати професіоналізм.

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Близнюки (22 травня-21 червня) — Карта дня «Дурень»

Не бійтеся робити перший крок. У стосунках вирушайте назустріч почуттям. На роботі започаткуйте щось нове.

Рак (22 червня-22 липня) — Карта дня «Паж жезлів»

Ви можете щось змінити у своєму житті. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі знайдіть вірних друзів.

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Лев (23 липня-23 серпня) — Карта дня «П'ятірка пентаклів»

Настав час затягнути пояси. У стосунках не займайтеся марнотратством. На роботі помізкуйте над запасним варіантом.

Діва (24 серпня-23 вересня) — Карта дня «Сімка жезлів»

Захищайте те, що дороге вам. У стосунках сміливо рухайтеся вперед. На роботі уникайте викликів.

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Терези (24 вересня-23 жовтня) — Карта дня «П'ятірка жезлів»

Не варто створювати собі проблеми. У стосунках не потрібно сваритися. На роботі уникайте конфліктів.

Скорпіон (23 жовтня-22 листопада) — Карта дня «Королева жезлів»

Проявіть гнучкість характеру. У стосунках додайте пристрасті. На роботі очікуйте на кризові моменти.

Стрілець (23 листопада-22 грудня) — Карта дня «Вісімка кубків»

Сьогодні ви зіштовхнетеся з розчаруваннями. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі дійте демократичініше.

Козоріг (23 грудня-20 січня) — Карта дня «Королева пентаклів»

Час накопичувати ресурси. У стосунках прислухайтеся до мудрих порад. А на роботі знайдіть однодумців.

Водолій (21 січня-20 лютого) — Карта дня «Дев'ятка кубків»

Насолоджуйтеся своїми здобутками. У стосунках перевірте себе на міцність. На роботі замисліться над розвитком.

Риби (21 лютого-20 березня) — Карта дня «Дев'ятка пентаклів»

Насолоджуйтеся. У стосунках можна трішки розслабитися. А на роботі — започаткувати щось власне.

Також пропонуємо до Вашої уваги Таро-прогноз на вихідні від української тарологині Надії.

І нові пісні від українських музикантів. Як добре відомих.

Так і початківців (хоча це не точно).

Крім того, нагадаємо, що вже почалася остання декада вересня, яка обіцяє дати чудові шанси тим, хто на них чекає.

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