Завтра, 18 вересня, о 05.44 ранку відбудеться Місячне затемнення, яке відкриє Осінній Коридор Затемнень.

Про те, що чекає в цей день на представників кожного знаку зодіаку, йдеться у гороскопі, який підготував мольфар Макс Фадєєв.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня) — Карта Таро: «Колесо Фортуни»

Ця карта говорить про зміни та непередбачувані події. Для Овнів це час великих змін у житті. Можливо, ви зіткнетеся з подіями, на які не зможете вплинути. Будьте готові до поворотів долі — як позитивних, так і негативних.

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Що слід врахувати: ви можете відчути, що втрачаєте контроль над ситуацією. Не боріться з потоком подій, сприймайте їх як можливості для розвитку. Уникайте ризикованих фінансових рішень і зважайте на емоції в стосунках.

Телець (20 квітня — 20 травня) — Карта Таро: «Імператор»

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Для Тельців ця карта символізує стабільність, владу і контроль. Це сприятливий час для встановлення своїх правил та зміцнення позицій на роботі чи в стосунках. Однак будьте обережні з надмірним контролем.

Що слід врахувати: не замикайтеся в собі та не намагайтеся нав’язувати свою волю іншим. Важливо залишатися відкритими до порад і не ігнорувати потреби близьких.

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Близнюки (21 травня — 20 червня) — Карта Таро: «Закохані»

Ця карта символізує вибір і гармонію. Близнюкам доведеться прийняти важливе рішення, особливо в особистих стосунках. Ваша інтуїція буде на високому рівні, тож довіряйте своїм почуттям.

Що слід врахувати: не відкладайте важливі розмови. Прийміть своє рішення з розумом і серцем, але уникайте імпульсивності. Обережно з романтичними пригодами — вони можуть бути оманливими.

Рак (21 червня — 22 липня) — Карта Таро: «Місяць»

Для Раків це місяць інтуїції та прихованих емоцій. Карта Місяця говорить про те, що не все є таким, яким здається. Вас можуть вводити в оману як власні страхи, так і інші люди.

Що слід врахувати: остерігайтеся обманів, ілюзій і неясних ситуацій. Приділіть час самоаналізу, щоб краще зрозуміти свої емоції. Не приймайте важливих рішень у стані невизначеності.

Лев (23 липня — 22 серпня) — Карта Таро: «Сонце»

Для Левів цей період буде наповнений енергією та оптимізмом. Карта Сонця символізує успіх, радість і внутрішнє світло. Це чудовий час для творчих починань і соціальної активності.

Що слід врахувати: не переоцінюйте свої можливості. Залишайтеся реалістичними у своїх планах і не ігноруйте обов'язки. Остерігайтеся конфліктів через надмірну самовпевненість.

Діва (23 серпня — 22 вересня) — Карта Таро: «Справедливість»

Для Дів карта Справедливості підказує, що час настав для врегулювання юридичних або особистих питань. Ваші дії матимуть наслідки, тому важливо бути чесними з собою та іншими.

Що слід врахувати: уникайте необдуманих рішень і не поспішайте з висновками. Важливо зберігати баланс і не робити висновки на основі емоцій. Остерігайтеся неправдивих звинувачень або несправедливості у ваш бік.

Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Карта Таро: «Повішений»

Ця карта говорить про необхідність змінити погляд або переглянути своє ставлення до певних подій. Для Терезів цей період може бути пов'язаний із внутрішніми сумнівами та необхідністю відпустити старі переконання.

Що слід врахувати: не поспішайте з рішеннями. Можливо, ви не бачите всієї картини. Важливо прийняти тимчасові обмеження та зосередитися на самоаналізі. Уникайте емоційної залежності від інших.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Карта Таро: «Смерть»

Не лякайтеся цієї карти. Вона символізує не кінець, а трансформацію і оновлення. Для Скорпіонів це час змін і закінчення одного етапу життя, щоб почати новий.

Що слід врахувати: не чіпляйтеся за минуле. Дозвольте змінам відбутися, навіть якщо це спочатку викликає дискомфорт. Уникайте опору неминучому — це лише затримає ваш розвиток.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Карта Таро: «Колісниця»

Для Стрільців карта Колісниці означає рух уперед і перемоги. Це час, коли ваші зусилля принесуть плоди, але вам потрібно буде докласти значних зусиль, щоб досягти мети.

Що слід врахувати: не дайте емоціям керувати вашими діями. Залишайтеся зосередженими і уникайте конфліктів. Важливо не розпорошувати свою енергію і зосередитися на головній меті.

Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Карта Таро: «Диявол»

Для Козорогів ця карта підкреслює можливі спокуси та обмеження. Вона попереджає про залежності — як емоційні, так і матеріальні. Це час, коли ви можете відчувати внутрішній конфлікт між бажанням і обов’язком.

Що слід врахувати: будьте обережні з будь-якими пропозиціями, які здаються занадто гарними, щоб бути правдою. Остерігайтеся ситуацій, де вас можуть використати або маніпулювати вами.

Водолій (20 січня — 18 лютого) — Карта Таро: «Зірка»

Для Водоліїв карта Зірки означає надію, мрії та натхнення. Це час, коли ви можете відчути, що ваші плани починають втілюватися в реальність. Ваша інтуїція і внутрішнє світло приведуть вас до правильного шляху.

Що слід врахувати: не відволікайтеся на дрібниці та не втрачайте віру в свої можливості. Остерігайтеся надмірної ідеалізації людей або ситуацій.

Риби (19 лютого — 20 березня) — Карта Таро: «Верховна Жриця»

Для Риб карта Верховної Жриці підказує, що вам слід звернутися до своєї інтуїції та внутрішньої мудрості. Це час для внутрішніх відкриттів, духовного зростання і слухання свого серця.

Що слід врахувати: уникайте будь-яких рішень, які базуються виключно на логіці. Приділіть більше уваги своїм внутрішнім відчуттям і не нехтуйте своїми снами або передчуттями.

Також пропонуємо до Вашої уваги прогнози на завтрашній день від юної астрологині Аліни Гончаренко.

Та від представників езотеричної групи «Мій Всесвіт».

Крім того, нагадаємо, що відома астрологиня Анжела Перл, яка народилася у Миколаївській області і мешкає зараз в Австралії, розповіла, чого чекати українцям від Місячного затемнення 18 вересня.

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