«Я йду в СЗЧ»: військовий заявив про кримінальний злочин і пояснив, чому його вчиняє

Боєць 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов зажадав від влади визначити терміни демобілізації бійців та мобілізовувати до ЗСУ всіх військовозобов'язаних.

«В 2019 мені теж казали, що я не народжений для війни, — пише Сергій Гнезділов, піднімаючи тему мобілізації та демобілізації, на своїй сторінці у соцмережах. — Я тисячу раз питав себе: «Сергію, нащо ти це робиш?», коли заїджав вперше в нині окуповані Піски. Було дуже страшно, було дуже боляче переживати втрати, але мені абсолютно не соромно за мій солдатський шлях. Я був дитиною, коли вперше побачив роз… ні будинки та зграї безхатніх собак.

ВІДЕО ДНЯ

5 років в Збройних Силах лише переконали мене ось в чому: ніхто не народжений для війни. Я не винуватий в цьому, але війна прийшла в мою країну, а я, як громадянин, маю її захищати. Чи так само думають ті, хто живуть поруч? В 2014-му ми, як суспільство, не були до неї готові. Під час повномасштабного вторгнення, як виявилось, теж.

За всі ці роки, ніхто так і не відповів на головне запитання: яка вона, архітектура нашої національної безпеки?

Невже вся наша національна безпека — це стомлена піхота, в яку всі так вірять? Що буде, якщо ця вона сточиться в боях на Донецькому напрямку?

У Матвія Христос каже фарисеям, які його випробовували: віддайте кесареве — кесареві. «Захист Вітчизни, Незалежності та територіальної цілісності України є обовʼязком громадян України» — кричить нам 65 стаття Конституції, але ніхто не готовий почути.

РЕКЛАМА

За 11 років війни з росією наше суспільство та наша влада не знайшла в собі сил серйозно і чесно говорити про реалії затяжної, постійної війни. Нам казали, що в жодної з сторін ресурсу не вистачить на рік, що війна закінчиться за два-три тижні.

Солодка брехня розсіялась, залишились сумні реалії: ми і досі ігноруємо дійсність. Ми і досі не збагнули, що можна перемогти будь-яку армію, але неможливо — озброєнну і готову до найгіршого націю.

РЕКЛАМА

Влада просрала дорогоцінний час, але у нас все ще є шанс та можливість не тільки вибудувати нову національну архітектуру безпеки, але й урівняти громадян в правах та обов’язках. Я зараз не кажу про справедливість, бо її не існує, навіть якщо в своєму ідеалізмі ми прагнемо її встановлення. Я кажу про прагматизм та спроможність нашої держави обороняти своє.

Ми дійшли до Рубікону, коли піхота більше не вивозить, а суспільство продовжує «вірити в ЗСУ», замість того, щоб відповісти собі на запитання: «Чи захистив ти Вітчизну?»

РЕКЛАМА

Нас переконують, що піхоту, яка вивозила цю війну на своїх плечах, нема ким міняти. 5 млн військовозобовʼязаних чоловіків кажуть військовому на нулю, що це не їхня війна, і що він має бути там до самої перемоги.

Провина піхотинця полягає в наступному:

він вижив,

не потрапив в полон,

не отримав серйозного поранення.

Саме тому він і має продовжувати нести свою службу, поки інші громадяни отримують фейкові інвалідності, фіктивно одружуються з жінками з інвалідністю, фіктивно усиновлюють та ухиляються від виконання конституційного громадянського обов’язку.

Виявилося, що образ захисника, який весь час створювали медіа — занадто гламурний та нереальний. Це сталева людина, яка колись погодилась захищати це суспільство без термінів і строків. Без термінів служби, без осяжного права на демобілізацію, приїджаючи в мирний тил, слухаючи суспільство доброволець починає розуміти, що кріпосне право не скасоване, а його — призначено винним та відповідальним. Починається міграція в тил, у відносну безпеку.

Починається тотальна корупція: 2500 у.е. — середня ціна «обмежено придатного», під час проходження військово-лікарської комісії. За повну непридатність візьмуть удвічі більше.

Відсутність чітких термінів служби сприяє «чорній демобілізації»:

одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз — дуже поширене явище,

розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною,

розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком,

йдуть в СЗЧ.

В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.

Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини «воювати — обовʼязок кожного громадянина» держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях.

Питання перепочинку піхоти та встановлення чітких термінів служби на нулі — питання національної безпеки.

Відсьогодні я йду в СЗЧ, до встановлення чітких термінів служби, чи до свого 25 річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Підкреслю: бездоганної!

Сподіваюсь, що цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації.

Моя позиція залишається незмінною: ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобовʼязаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю.

Озброєнну та навчену націю — не перемогти".

Фото із соцмережі

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

280

Читайте нас у Facebook