Настає найважчий період коридору затемнень: доля трьох знаків круто зміниться після 2 жовтня

З 25 вересня до 2 жовтня буде найважче випробування для представників зодіакального кола — друга половина коридору затемнень. Це період, до якого потрібно підготуватися заздалегідь, інформує Ukr.Media.

ВІДЕО ДНЯ

Коридором затемнень називають проміжок між місячним та сонячним затемненням. Зазвичай, цей період триває близько двох тижнів. Дане астрологічне явище дуже впливає на всіх людей, тому кожному знаку зодіаку потрібно бути уважнішим до всього, що відбувається навколо. У цій статті ми розповімо, чому друга половина коридору затемнень у 2024 році буде найнебезпечнішою і що не можна робити знакам зодіаку.

Не розпочинайте нові проєкти

Коридор затемнень — поганий час для будь-яких починань, адже вони точно приречені на провал. Найкраще відкласти важливі справи до безпечнішого моменту — після 3 жовтня. Якщо ви почнете діяти у другу половину коридору затемнень, то, напевно, трапляться проблеми. Тому варто витримати паузу та приступати до роботи після сонячного затемнення, яке відбудеться 2 жовтня.

РЕКЛАМА

Уникайте серйозних розмов

Будь-які ділові зустрічі та серйозні розмови під час коридору затемнень, швидше за все, закінчаться невдачею. Річ у тім, що в цей період усі люди стають емоційнішими та агресивнішими, тому знаходити спільну мову буде досить важко. Намагайтеся уникати душевних розмов, адже ви ризикуєте зустріти нерозуміння і навіть несхвалення з боку співрозмовника. Найкраще обговорити важливі справи після 2 жовтня.

РЕКЛАМА

Не сваріться з близькими

Через те, що друга половина коридору затемнень — з 25 вересня по 2 жовтня — сильно впливає на емоційний стан людей, у цей період можливі часті сварки, які можуть призвести до серйозного конфлікту, здатного затягтися на довгі роки. Астрологи вважають, що будь-яка сварка в цей період є руйнівною для подальших стосунків. Також не варто лаятися з колегами та навіть незнайомими людьми.

РЕКЛАМА

Чому не можна грати весілля у коридор затемнень

У жодному разі не можна грати весілля з 25 вересня по 2 жовтня 2024 року, навіть якщо ви хочете просто розписатися. Краще відкласти цей важливий крок і зробити його після коридору затемнень. Експерти стверджують, що укладання шлюбу в цей період може призвести до його швидкого руйнування або серйозних проблем у сім'ї.

Уникайте далеких подорожей

Під час другої половини коридору затемнень часто трапляються незрозумілі речі. Особливо чутлива до цього астрологічного явища техніка, яка може спричинити збій. Уникайте далеких поїздок машиною і тим більше відкладіть польоти літаками. За статистикою, велика кількість катастроф та нещасних випадків відбувалася саме в періоди коридорів затемнень, тому не варто зайвий раз ризикувати життям.

Не погоджуйтесь на операції

Звичайно, трапляються випадки, коли перенести операцію або чекати просто неможливо, проте, якщо ця процедура є плановою, найкраще відкласти її. Лягати під ніж з 25 вересня до 2 жовтня не найкраща ідея, адже тим часом фарт точно не на боці людей. Якщо ваше здоров'я дозволяє, то всі медичні та навіть косметологічні втручання варто проводити після 2 жовтня.

Сподіваємось, що ці рекомендації допоможуть вам пережити коридор затемнень без втрат і не зіткнутися з розчаруванням. Головне, пам'ятайте, що ця подія є тимчасовою і закінчиться вже 2 жовтня.

Також астрологи розповіли, чому у кількох знаків розпочнеться початок циклу в одній із ключових сфер життя.

Терези

Ви точно передчуваєте ці зміни, адже вони почалися ще влітку 2023 року, коли Вузол минулої карми перейшов у ваш знак. Щось має назавжди піти, особливо ці зміни можуть бути пов'язані з розвитком вашої особистості. Наприклад, у затемнення ви зрозумієте, що настав час виходити на новий виток і здається, що він йде зсередини — змінити стиль або імідж, професію чи місце проживання… Всесвіт саме 2 жовтня підкаже вам, що, попри вашу любов до балансу, саме зараз прийшов час кардинально змінити свою долю.

Овен

Все нове йде з минулого. Таке гасло затемнення у вашому випадку, тому що воно відбувається у вашому секторі партнерства і, як би вам не хотілося спрямуватися в майбутнє, поки змушує вас вирішувати завдання з минулими відносинами. І йдеться не тільки про ваші стосунки, пов'язані з сімейними узами, а й робочі реалії… Все вимагає уваги, тому не заперечуйте важливості того, що вас турбує. Так, повертатися до колишніх роботодавців чи коханців може бути дуже болісно. Але з іншого боку там на вас чекає розуміння, чому ви покинули ці відносини чи це місце.

Козеріг

Мета визначає все, тому в затемнення 2 жовтня, яке трапиться у вашому секторі призначення, на вас чекають важливі зміни в роботі. По-перше у вас може змінитися керівник, а по-друге, сама назва проекту або компанії, в якій ви працюєте. Для деяких Козерогів можлива також зміна статусу, наприклад, на вас можуть «накинути» нові посадові обов'язки і разом з цим доведеться вирішувати завдання, які перед вами раптово поставлять. Затемнення йде на Вузлі минулого, тому не хвилюйтеся, що ця ситуація затягнеться.

Як писали «ФАКТИ», для трьох знаків зодіаку нинішній коридор затемнень може стати коридором нещасть.

153

Читайте нас у Facebook