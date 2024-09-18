У середу, 18 вересня, українці зможуть спостерігати супермісяць і відкриється коридор затемнень: що не можна робити в цей час

Середа, 18 вересня, з астрологічної точки зору є непересічним днем — це і перший осінній повний місяць, і супермісяць, який збігається з частковим місячним затемненням, що відкриває коридор затемнень. До речі, затемнення може принести зміни в особисте життя трьох знаків зодіаку.

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Місяць прослизне в тінь Землі, і ми побачимо друге місячне затемнення цього року. Але світило не повністю зануриться в тінь, а пройде її південною частиною, як би «подряпавши» край. У цей момент Місяць «гулятиме» у сузір'ї Водолія, пояснює Ukr.Media.

Перший осінній повний місяць називають «урожайним». Він припадає на знак Риби, а значить, на перший план вийдуть питання здоров'я, як фізичного, так і психічного. Енергія цього повного місяця допоможе звільнитися від негативних звичок і установок, комплексів і залежностей, зробити наступний крок сходами духовного розвитку.

Супермісяць 18 вересня — це гарний час, щоб завершити стосунки, що зжили себе, відмовитися від нав'язаних потреб та зобов'язань. Варто зосередитись на собі, щоб глибше зрозуміти себе і те, як ви хочете проживати це життя.

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Під час повні у знаку Риби, як стверджують астрологи, не варто з'ясовувати стосунки. Адже це — час протистояння чоловічої та жіночої енергії. Сварка в цей час може виникнути на порожньому місці, але наслідки її будуть відчутними. Адже все, що відбувається в повний місяць, дуже складно повертається на попередні позиції, а затемнення — кармічний і доленосний фактор.

Також сьогодні не варто робити планові операції, особливо пов'язані з красою, можуть бути проблеми з наркозом, ймовірно, з'явиться алергія на якісь препарати. Але це не стосується екстрених операцій.

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А ось відмовлятися від шкідливих звочок можна і потрібно. Корисним буде зайнятися медитацією, допомгати тим, кому це потрібно, а також дякувати, якщо хтось допоміг вам.

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Часткове місячне затемнення 18 вересня у Рибах відкриває коридор затемнень, який триватиме до сонячного затемнення 2 жовтня у Терезах. Цей час — період турбулентності, коли загострюється все погане, але насправді будь-які події в цей час можуть мати екстремальний характер.

Під час коридору затемнень і супермісяця 18 вересня в Рибах слід побоюватися конфліктів, зростає ймовірність нещасних випадків та прийняття неправильних рішень, тому не рекомендується починати щось важливе чи глобальне.

Часткове місячне затемнення — це сильний момент в езотеричному плані, коли енергія Місяця посилюється, а земна тінь створює особливу атмосферу.

Всім знакам зодіака рекомендується враховувати те, що затемнення — ідеальний час для глибокої саморефлексії, позбавлення негативних емоцій та звичок, які заважають жити. Подумайте, що потрібно відпустити, щоб зробити крок вперед.

Часткове місячне затемнення — це також точка переходу, що символізує завершення одного циклу та початок нового. Подумайте, що ви хочете змінити в житті і поставте наміри на майбутнє. Це буде час, коли ваша інтуїція буде особливо сильною. Слухайте внутрішній голос, він підкаже, що потрібно зробити, щоби вирішити проблеми.

Місяць керує емоціями, підсвідомістю та жіночою енергією. Під час затемнення ця енергія посилюється, що може призвести до прояву потужних емоцій та найнесподіваніших рішень.

Перше затемнення, яке відкриває коридор затемнень — це завжди показник, що зараз у людей почнуться сильні психологічні перебудови. Життя не змінюється кардинально зовні, але всередині людина сильно трансформуватиметься. В цей період можуть відбуватися або події в житті, які призведуть до внутрішніх змін, або людина сама почне занурюватися в себе, ставити собі питання, рефлексувати.

Якщо у людини є якісь травми, що обмежують переконання, психологічні блоки, які впливають на життя, то буквально всі різні дрібниці почнуть сильніше підсвічувати це в житті людей. І хтось самостійно, а хтось через призму оточуючих починатиме помічати ці речі у собі. Їх уже важко буде закопати назад, бо вони лізуть назовні та вимагають роботи над собою.

Наявність повного місяця під час часткового місячного затемнення посилює цей момент. Наша психіка буде трохи розхитана, всі несвідомі моменти лізтимуть із нас набагато сильніше, і їх буде важче заблокувати. Ми можемо надмірно емоційно на щось реагувати. Або робити якісь вчинки з думкою: «Чому я взагалі це роблю, адже розумію, що неправильно?»

Найкраща тактика на період до 2 жовтня — сповільнитися, поринути у себе, зайнятися рутинними справами та саморозвитком, дочекатися сонячного затемнення та подивитися, що нового та незвичайного воно вам принесе.

Матеріал «Допоможе Коридор Затемнень: названо знаки Зодіаку, у яких стануться різкі зміни у фінансах з 18 вересня по 2 жовтня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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