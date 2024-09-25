Відстрочки від мобілізації діятимуть тільки до 9 листопада: в чому справа

Відстрочки від мобілізації, які надають багатодітним батькам та ще деяким категоріям військовозобов'язаних чоловіків, діють лише до 9 листопада. Після цього відстрочку необхідно продовжувати.

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Про це повідомив на брифінгу речник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавської області Роман Істомін.

Саме 9 листопада набуде чинності новий указ президента щодо продовження строку мобілізації.

Істомін нагадав, що відстрочки надаються максимум на 90 днів. Всі вони діятимуть до 9 листопада, після чого їх потрібно буде продовжити.

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«Відстрочка, надана, наприклад, 12 серпня, діє до 9 листопада. Тоді набуде чинності новий указ президента про продовження строку мобілізації, і чоловіки заново оформлюватимуть відстрочку, або вона продовжиться через єдиний державний реєстр», — пояснив він та зауважив, що чоловікам доведеться самостійно займатись цим процесом.

Як продовжити відстрочку

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За словами речника ОТЦК та СП Полтавської області, для продовження строку дії відстрочки необхідно, щоб військовозобов'язаний подав на розгляд комісії заяву у паперовому або ж електронному вигляді. Зокрема через додаток «Резерв+».

«У разі продовження строку мобілізації, перевірка підстав на відстрочку здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників та резервістів», — додав він.

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Якщо ж за допомогою реєстру не вдасться провести перевірку — ТЦК та СП повідомить військовозобов'язаному про необхідність надати відповідні документи.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому повістки продовжують приходити людям, які згідно з законом мають право на відстрочку.

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