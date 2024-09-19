Наявність трьох дітей не вплине: коли багатодітний батько втрачає право на відстрочку

Крім військовозобов'язаних, які не оформили відстрочку належним чином, мобілізації підлягають і деякі батьки трьох та більше дітей.

Деталі цього чутливого питання роз'яснили у групі комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП у Facebook.

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Згідно роз'яснення військових, у пункті 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зазначено, що право на відстрочку втрачають ті, хто має заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Також батько не має права на відстрочку, якщо він не проживає разом зі своїми дітьми і не сплачує аліментів узагалі, оскільки у тексті закону міститься формулювання «на утриманні яких перебувають троє і більше дітей».

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«Тобто сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку — батько повинен утримувати своїх дітей», — пояснюють в Полтавському територіальному центрі комплектування.

Зазначається, що також не має права на відстрочку чоловік, якщо він виховує прийомну дитину, але рідний батько сплачує аліменти. Оскільки в такому випадку дитина перебуває на утриманні саме рідного батька.

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«Кожен військовозобов'язаний чоловік, який має право на відстрочку, обов'язково її отримає. Для цього потрібно особисто подати заяву на ім’я голови комісії ТЦК та СП за місцем військового обліку», — додають у групі комунікацій Полтавського ТЦК.

Форма заяви визначена у додатку 4 Постанови Кабміну. До заяви потрібно додати підтверджувальні документи, перелік яких визначено у додатку 5 тієї ж Постанови.

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Нагадаємо, що в тій же Полтавській області суд виніс рішення на користь військовозобов'язаного через те, що районний ТЦК та СП не надав йому належних доказів вручення повістки на певну дату, а також не підтвердив умисну неявку громадянина за повісткою. При цьому було скасовано і штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а справу про адміністративне правопорушення — закрито.

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