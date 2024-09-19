41.25 / 41.81 45.94 / 46.65
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Наявність трьох дітей не вплине: коли багатодітний батько втрачає право на відстрочку

12:57 19 вересня 2024
Батько-військовий

Крім військовозобов'язаних, які не оформили відстрочку належним чином, мобілізації підлягають і деякі батьки трьох та більше дітей.

Деталі цього чутливого питання роз'яснили у групі комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Згідно роз'яснення військових, у пункті 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зазначено, що право на відстрочку втрачають ті, хто має заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Також батько не має права на відстрочку, якщо він не проживає разом зі своїми дітьми і не сплачує аліментів узагалі, оскільки у тексті закону міститься формулювання «на утриманні яких перебувають троє і більше дітей».

РЕКЛАМА

«Тобто сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку — батько повинен утримувати своїх дітей», — пояснюють в Полтавському територіальному центрі комплектування.

Зазначається, що також не має права на відстрочку чоловік, якщо він виховує прийомну дитину, але рідний батько сплачує аліменти. Оскільки в такому випадку дитина перебуває на утриманні саме рідного батька.

РЕКЛАМА

«Кожен військовозобов'язаний чоловік, який має право на відстрочку, обов'язково її отримає. Для цього потрібно особисто подати заяву на ім’я голови комісії ТЦК та СП за місцем військового обліку», — додають у групі комунікацій Полтавського ТЦК.

Форма заяви визначена у додатку 4 Постанови Кабміну. До заяви потрібно додати підтверджувальні документи, перелік яких визначено у додатку 5 тієї ж Постанови.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що в тій же Полтавській області суд виніс рішення на користь військовозобов'язаного через те, що районний ТЦК та СП не надав йому належних доказів вручення повістки на певну дату, а також не підтвердив умисну неявку громадянина за повісткою. При цьому було скасовано і штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а справу про адміністративне правопорушення — закрито.

621

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Стрільцям — «Колесо Фортуни», Левам — «Туз Жезлів», а Близнюкам — «Маг»: Таро-прогноз на 19 вересня

Гороскоп

Водоліям — добрі новини, Тельцям — фінансовий зиск: які сюрпризи приготували зірки знакам зодіаку 19 вересня

Лопес та Аффлек

Зовсім не «супер-коханець»: інсайдер розкрив неприємний факт про інтимне життя Аффлека та Лопес

Солоха

Перший пішов: відома співачка боротиметься за право представляти Україну на «Євробаченні-2025»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту