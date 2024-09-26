Росіянин, який воював за бойовиків на Донбасі, очолював банду, яка полювала на бізнесменів у Києві (фото)

В Україні триває боротьба з організованою злочинністю. Служба безпеки України викрила і знешкодила у Києві банду рекетирів, яку очолював громадянин рф. Про це повідомили у відомстві.

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«Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців та гостей Києва. У результаті комплексних заходів у столиці затримано чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за різні злочини, включаючи розбій, наркоторгівлю та незаконне зберігання зброї. Лідер банди — громадянин рф, який уже відбув тюремний строк в українській в’язниці за матеріалами СБУ. У 2017 році суд дав йому 5 років ув’язнення за участь у терористичному угрупованні „Восток“, яке воювало проти сил АТО. Після виходу на волю зловмисники об’єдналися в злочинну групу і продовжили кримінальну діяльність. За даними слідства, учасники банди відслідковували успішних підприємців та фрілансерів, а потім вимагали з них гроші під вигаданими приводами», — йдеться у повідомленні.

У разі несплати «данини», рекетири викрадали потерпілих та жорстоко катували, використовуючи різні тортури та погрози вбивства.

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«Задокументовано як фігуранти прямо посеред вулиці викрали турецького ІТ-фахівця, який мав посвідку на проживання в Україні. Зловмисники відвезли його до гаража, в якому заздалегідь облаштували катівню. Там рекетири почали вимагати з іноземця 100 тис. американських доларів. Потерпілий мав переказати всю суму зі свого криптогаманця на електронний рахунок лідера банди. Співробітники СБУ затримали чотирьох зловмисників „на гарячому“. На місці події у них вилучено вогнепальну зброю, вибухові речовини та мобільні телефони із доказами злочинних дій», — повідомили в СБУ.

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Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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За даними Київської міської прокуратури, криптобізнесмена викрали біля його будинку, надягнувши кайданки та заштовхавши у багажник автомобіля. Далі його привезли до гаражного боксу, де зв’язаним утримували тривалий час без їжі та води, вимагаючи гроші. Під примусом потерпілий одразу перерахував 2 300 доларів США на підконтрольний зловмисникам криптогаманець. Згодом викраденого чоловіка намагалися вивезти за межі Києва. Cаме в цей момент фігурантів затримали.

Як писали «ФАКТИ», мер міста на Одещині виявився ватажком банди.

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