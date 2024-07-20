Мер міста на Одещині виявився ватажком банди: у СБУ розповіли подробиці (фото)

Співробітники СБУ, які раніше у Прикарпатті викрили високопосадовця-митника на хабарництві, размо із поліцейськими затримали мера одного з населеннх пунктів Одещини, який займався рекетом.

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«Нейтралізовано злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. Банду очолював голова міськради одного з портових міст регіону. За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря. Для цього учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього», — зазначають в СБУ.

Фото СБУ

В Офісі генпрокурора додали, що міський голова, спільно з підконтрольними йому особами, організував напад на співвласницю бази відпочинку на узбережжі Чорного моря: «Під час нападу на потерпілу із загрозою застосування насильства стосовно неї та її близьких родичів жінці висунули вимогу про передачу 50% корпоративних прав на об’єкт».

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Нові «співвласники» призначили на базу відпочинку «свого» директора, який почав шукати покупців на даний комплекс. А коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися «віджати» у власниці решту 50% корпоративних прав.

«Для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити „віджату“ турбазу на потенційних покупців. Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання — мера — на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази», — йдеться у повідомленні.

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Фото СБУ

Чиновнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (організація вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо виду запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Фото прокуратури

У мережі пишуть, що може йтися про мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана. У нього вже були проблеми з СБУ — тоді йшлося про кошти, які виділялися на ремонт об'єктів постраждалих в результаті російських обстрілів.

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ та ДБР підозру отримав суддя-хабарник, який під виглядом відрядження відпочивав на Карибах.

Фото СБУ

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