До перших днів жовтня, коли в житті кількох знаків Зодіаку розпочнеться новий період у житті, залишилось трохи часу. А поки тарологи розповіли, на що варто звернути увагу всім представникам зодіакального кола в останню п'ятницю першего місяці осені — 27 вересня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Карта дня: «Колісниця»

Овни відчують себе готовими до рішучих дій. Карта «Колісниця» символізує перемогу через цілеспрямованість і наполегливість. Ваша сила волі стане двигуном прогресу. Не дозволяйте дрібницям відволікати вас від мети — успіх близький, пише unian.ua.

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Телець

Карта дня: «Імператриця»

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Для Тельців сьогодні день обіцяє стати часом творення і гармонії. Карта «Імператриця» несе енергію родючості та процвітання. Можливо, ваша увага зосередиться на домашніх справах або питаннях, пов'язаних із комфортом. Дозвольте собі насолодитися процесом.

Близнюки

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Карта дня: «Маг»

Сьогодні у Близнюків розкриється сила творчого потенціалу. Карта «Маг» говорить про те, що ви володієте всіма необхідними інструментами для досягнення успіху. Будьте впевнені в собі і використовуйте свої таланти, щоб втілити задумане в реальність.

Рак

Карта дня: «Відлюдник»

Сьогоднішній день для Раків стане часом усамітнення і глибокого самоаналізу. Карта «Відлюдник» закликає вас зануритися в роздуми і пошук відповідей всередині себе. Можливо, ви знайдете розв'язання давнього питання або зрозумієте, в якому напрямку варто рухатися далі.

Лев

Карта дня: «Сонце»

Леви сьогодні відчують радість і позитивні зміни, адже карта «Сонце» обіцяє ясність і успіх. День буде наповнений енергією і щастям, можливо, ви отримаєте хороші новини або завершите важливий проєкт із чудовими результатами. Насолоджуйтеся цим моментом тріумфу.

Діва

Карта дня: «Справедливість»

Дівам сьогодні доведеться зіткнутися з важливими рішеннями, які вимагатимуть об'єктивності та чесності. Карта «Справедливість» закликає бути справедливими як до себе, так і до оточення. Розглядайте всі сторони ситуації, щоб дійти правильного рішення.

Терези

Карта дня: «Закохані»

Терезам сьогодні карти обіцяють день, сповнений гармонії і романтики. Карта «Закохані» може вказати на важливі вибори в особистому житті або приємні моменти у стосунках. Прислухайтеся до серця — воно підкаже правильний напрямок.

Скорпіон

Карта дня: «Смерть»

Для Скорпіонів сьогоднішній день буде часом трансформацій. Карта «Смерть» не віщує негативу, а навпаки, говорить про завершення одного етапу і початок нового. Залиште в минулому те, що більше не служить вам, і приготуйтеся до нового початку.

Стрілець

Карта дня: «Вежа»

Стрільці можуть зіткнутися з несподіваними змінами, адже карта «Вежа» символізує руйнування старого заради створення нового. Не бійтеся змін — вони призведуть до оновлення і дадуть змогу позбутися непотрібного вантажу.

Козеріг

Карта дня: «Колесо Фортуни»

Сьогоднішній день принесе Козерогам несподівану удачу. Карта «Колесо Фортуни» вказує на різкі повороти долі, які можуть піднести як приємні сюрпризи, так і виклики. Будьте готові до будь-яких змін і використовуйте шанс змінити своє життя.

Водолій

Карта дня: «Зірка»

Сьогодні Водолії будуть натхненні новими надіями і мріями. Карта «Зірка» вказує на час для відновлення і натхнення. Ваші плани почнуть вимальовуватися чіткіше, і майбутнє заграє новими фарбами. Відкрийтеся можливостям.

Риби

Карта дня: «Місяць»

Для Риб сьогоднішній день буде сповнений інтуїції і таємних знаків. Карта «Місяць» закликає вас довіритися своїм внутрішнім почуттям, навіть якщо те, що вас оточує, здається неясним. Не бійтеся невідомого — ваша інтуїція проведе вас через усі випробування.

Також пропонуємо до Вашої уваги Таро-гороскоп на сьогодні для жінок.

Своєю чергою, для чоловіків, можливо, буде цікавою відповідь на питання про те, хто має більше шансів перемогти на виборах президента США — її сформулював Сірий-Сільський Маг та Містик Роман Шептицький.

Нагадаємо, що у відео, створеним за підтримки Інституту масової інформації, журналісти назвали імена «тарологів», «магів» та «мольфарів», чиї прогнози зовсім не справдилися минулим літом.

Фото Pixabay

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