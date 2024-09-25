Після дати осіннього рівнодення дні стають коротшими за ніч, і починається справжня астрономічна осінь.

Яким речам в цей період варто приділити увагу, підкаже розклад за картами Таро, який зробили в редакції українського видання.

ВІДЕО ДНЯ

Овни — «Колесо Фортуни»

Сьогодні на вас чекає день несподіваних поворотів. Карта «Колесо Фортуни» нагадує про те, що життя сповнене змін, і завтра удача може повернутися на ваш бік. Будьте готові до раптових можливостей і не втратьте шанс змінити свою долю.

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Тельці — «Імператор»

Карта «Імператор» радить вам сьогодні проявити лідерські якості. Можливо, вам доведеться взяти на себе відповідальність за важливе рішення або керівництво у важкій ситуації. Ваша впевненість і здатність контролювати події приведуть до успіху.

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Близнюки — «Закохані»

Сьогодні вам доведеться зробити важливий вибір. Карта «Закоханих» вказує на необхідність ухвалення рішення, яке вплине на ваше життя. Будьте чесні з собою і слухайте своє серце, щоб вибрати правильний шлях.

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Раки — «Місяць»

Карта «Місяць» застерігає від можливих ілюзій і самообману. Сьогодні будьте обережні у своїх припущеннях і довіряйте тільки перевіреній інформації. Інтуїція буде вашим найкращим порадником, але не забувайте про раціональність.

Леви — «Сила»

Сьогодні ви зможете подолати будь-які перешкоди завдяки внутрішній силі й рішучості. Карта «Сили» говорить про те, що впевненість у собі та наполегливість допоможуть вам впоратися з будь-якими труднощами. Будьте сміливі й не відступайте.

Діви — «Відлюдник»

Карта «Відлюдник» закликає вас сьогодні до усамітнення і роздумів. Можливо, вам потрібно буде відступити від суєти, щоб розібратися у своїх думках і почуттях. Цей день подарує вам можливість для внутрішнього зростання і пошуку відповідей.

Терези — «Правосуддя»

Сьогодні настає момент справедливості. Карта «Правосуддя» нагадує вам про те, що всі вчинки мають наслідки. Будьте чесні й об'єктивні, і справедливість буде на вашому боці. Це день, коли правда вийде на світло.

Скорпіони — «Смерть»

Карта «Смерті» символізує кінець одного етапу і початок нового. Сьогодні вам належить завершити щось важливе і зробити крок уперед. Не бійтеся змін, адже вони приведуть до оновлення і зростання.

Стрілці — «Колісниця»

Сьогодні вам належить узяти контроль над ситуацією у свої руки. Карта «Колісниці» вказує на рух уперед і подолання перешкод. Будьте рішучі й цілеспрямовані, і ви досягнете поставлених цілей.

Козороги — «Світ»

Карта «Світу» обіцяє вам завтра завершення важливого етапу і набуття гармонії. Сьогодні ви відчуєте, що досягли чогось значущого і можете насолоджуватися плодами своєї праці. Це день, коли баланс і спокій увійдуть у ваше життя.

Водолії — «Зірка»

Карта Зірки віщує вам день надії і натхнення. Сьогодні ви відчуєте прилив сил і впевненості в майбутньому. Не бійтеся мріяти і ставити перед собою високі цілі, адже зірки обіцяють підтримку в їх досягненні.

Риби — «Жриця»

Сьогодні вам слід довіритися інтуїції та внутрішньому голосу. Карта «Жриці» говорить про необхідність прислухатися до своїх почуттів і не поспішати з рішеннями. Ваша мудрість допоможе вам знайти правильний шлях і уникнути помилок.

Також пропонуємо до Вашої уваги розклад карт на жовтень, який Сірий Сільський Маг і Містик Роман Шептицький зробив у грудні минулого року. Звертаємо увагу, що серед карт випала «Перемога».

Крім того, пропонуємо до Вашої уваги матеріал, створений за підтримки Інституту масової інформації, який називає імена тарологів, чиї прогнози не справдилися минулим літом. Подальші висновки щодо того, кому з «екстрасенсів» чи «магів» варто довіряти, пропонуємо зробити самостійно.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, кому карти обіцяють успіхи в кар’єрі та грошові надходження на поточному тижні.

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