Церковне свято 27 вересня: чому в цей день не можна працювати та ходити до лісу

В п'ятницю, 27 вересня православні українці за новим церковним календарем вшановують святих мучеників Калістрата і дружини його.

Святий мученик Калістрат був родом з Карфагена. Його дід, Неоскор, служив при імператорі Тиверії у Палестині і був свідком хресних страждань Ісуса Христа. Калістрат виховувався у християнській вірі своїм батьком, який також був християнином. Калістрат був воїном і відзначався своєю вірою та благочестям.

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Одного разу, коли він молився вночі, його товариш по службі почув, як він закликає ім’я Господа Ісуса, і доніс про це воєначальнику. Воєначальник намагався змусити Калістрата принести жертву ідолам, але той відмовився. За це його піддали жорстоким тортурам і намагалися втопити в морі, але він чудом врятувався. Після цього 49 воїнів, які стали свідками цього чуда, увірували у Христа. Всі вони разом з Калістратом були ув’язнені і піддані тортурам, але залишилися вірними своїй вірі. Врешті-решт, їх усіх стратили і поховали, а на тому місці згодом звели церкву. Мощі святого Калістрата, що зберігалися в Константинополі, стали джерелом чудес. Його історія нагадує, що навіть у найжорстокіших випробуваннях віра може принести порятунок та надію.

За старим календарем у цей день відзначали Воздвиження Хреста Господнього.

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Які свята ще відзначають в Україні

Окрім церковного свята, 27 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

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День вихователя і дошкільного працівника

Всесвітній день туризму

День чеського пива

День любовної записки

День народження Google.

Що не можна робити сьогодні

За народними вірування, цього дня не можна ходити до лісу — існує великий ризик загубитися.

Також 27 вересня забороняється працювати. Здавна вважалося, що інакше людина не отримає користі від роботи, все буде валитися з рук.

Крім того, не слід влаштовувати скандали — вони затягнуться надовго.

Забороняється брати і давати гроші у борг.

Народні прикмети

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Якщо вранці заморозок — зима прийде рано;

В разі, коли дме західний вітер — через кілька днів вже зіпсується погода;

Якщо різко похолодало — весна буде ранньою.

У кого день ангела 27 вересня

Іменини святкують: Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.

Погода на 27 вересня

Сьогодні, 27 вересня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не передбачається. Температура повітря в Києві — +27 вдень та +18 вночі. У Львові — +23 вдень та +16 вночі. У Харкові — +24 вдень та +16 вночі. В Одесі — +24 вдень та +19 вночі.

Нагадаємо, що за кілька днів в Україні відзначатимуть велике церковне свято: 1 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці.

Фото з відкритих джерел

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