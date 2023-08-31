З 1 вересня церковні свята в Україні відзначатимуть за новим юліянським календарем: у ПЦУ назвали нові дати

З 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) переходить на новоюліанський календар, реалізуючи відповідне рішення Помісного Собору, прийняте раніше.

Що саме зміниться у наступному церковному році, ПЦУ розповіла у своєму Facebook.

Зокрема дати нерухомих (неперехідних) свят, постів, дні вшанування пам՚яті святих змістяться на 13 днів назад (тобто будуть відзначатися на 13 днів раніше).

Наприклад, свято Різдва Пресвятої Богородиці відзначатимуть 8, а не 21 вересня, Воздвиження Хреста Господнього — 14 (а не 27 вересня), Покрова Пресвятої Богородиці — 1 жовтня (замість 14 жовтня).

Різдвяний піст триватиме з 15 листопада по 24 грудня, а Різдво Христове святкуватимемо 25 грудня.

Петрів піст у 2023 році не буде загальним, бо Свята П’ятдесятниця буде святкуватися 23 червня, а день святих першоверховних апостолів Петра і Павла — вже 29 червня. Отже не існуватиме визначеного періоду посту, який мав би розпочатися за тиждень після дня Святої Трійці.

Великий піст триватиме з 18 березня по 4 травня.

Пасха у 2024 році припадає на 5 травня. Цього разу вона буде спільною для тих, хто дотримується юліанського, і для тих, хто живе за новоюліанським календарем. Адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков.

В ПЦУ наголошують, що календарна реформа буде проходити без примусу, «спокійно і розважливо, даючи всім можливість прийняти необхідні зміни поступово й усвідомлено».

Нагадаємо, у липні Рада схвалила перенесення дат святкування кількох великих свят.

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