Наберемо хлопців з Африки чи Європи: військовий зробив неочікувану заяву щодо «бусифікації» чоловіків

Досвід роботи ТЦК та СП свідчить, що в гонитві за «плановими показниками» військкоми використовують не завжди законні методи, включно з «бусифікацію», коли до армії попадають не вмотивовані або хворі люди.

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Від таких «бійців» на фронті немає ніякої користі, вважає командир роти 244-го батальйону 112-ї окремої бригади сил ТРО Володимир Бездітний з позивним Крим. Свою точку зору він висловив в інтерв’ю «Укрінформу».

Військовий зауважив, що серед «бусифікованих» військовозобов'язаних, які потрапляють до війська, більшість має погану мотивацію до боротьби з ворогом, а дехто взагалі толерантно ставиться до росії.

«Ми наловили купу людей невмотивованих, одягнули на них форму, і тепер людина, яка вже у формі українського військовослужбовця, віщає те, що вона віщала», — сказав Бездітний та додав, що мотивовані люди вже давно у війську та воюють понад два роки.

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Військовий зазначив, що варто було би створити «найману армію, де люди будуть вмотивовані грошима»: «Приберемо купу необґрунтованих мобілізаційних заходів… До мене приходять десять людей, з яких може воювати один, а зарплату ми платимо всім десятьом. Тоді ми трохи зекономимо, наберемо якихось хлопців, не знаю, з Африки чи Європи, які готові воювати, умовно, за гроші. Не будемо просто брати тих людей, які не можуть воювати. Я думаю, по грошах то на то і вийде».

«Відловлені» на вулицях та мобілізовані люди, на думку комроти, створюють великі проблеми в армії. Зокрема, є випадки, коли новобранці «ходять по колу» по підрозділах, ніде нічого не роблять, але отримують зарплату.

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«Ти намагаєшся знайти їм якусь роботу, дивишся: окей, копати можеш, — не можу копати, — і оце починається круговерть людей по підрозділах. Ти розумієш, що він тобі не потрібен, бо він не може виконувати завдання, які стоять перед підрозділом, і ти направляєш його в будь-який інший підрозділ, де теоретично він може виконувати свої обов'язки… Він приходить туди, йому говорять: Міни ставити можеш? — Ні. — Окей, у ППО. Його відправляють у ППО, за весь цей час він отримує заробітну плату, іноді навіть з премією», — пояснив Бездітний та додає, що у ППО такий військовий може хіба що «носити ящики з набоями».

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Раніше народний депутат восьмого скликання, а нині боєць ЗСУ Ігор Луценко зазначав, що наразі не можна розраховувати на те, що до Сил оборони України прийде певна маса людей і це дозволить перемогти росію. За його словами, тепер можна розраховувати лише на тих, хто вже воює у лавах Сил оборони України.

Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ

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