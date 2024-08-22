Жертва «бусифікації»: що робити хворим людям, яких ВЛК визнала придатними до служби

Перед призовом на військову службу, чоловік повинен пройти ВЛК та отримати висновок про придатність. Але існують випадки, коли «лікарі» признають чоловіка придатним всупереч тому, що вона заявляє про хворобу. Часто таке трапляється, коли потенційного призовника доставляють до військкомату на сумно відомому «бусику». Тож всі зусилля працівників ТЦК спрямовані на те, щоб максимально швидко доправити людину до військової частини.

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Що робити в таких ситуаціях, пояснив адвокат Дмитро Соловйов. За його словами, мобілізація особи з проблемами зі здоров'ям без належного медичного обстеження є грубим порушенням законодавства.

«Якщо людина з проблемами зі здоров'ям потрапила під „бусифікацію“, та її намагаються призвати без проведення належної військово-лікарняної комісії, тобто не враховуючи її реальний діагноз, звичайно, це протиправно», — зазначив юрист.

Згідно з «Порядком мобілізації громадян» (постанова Кабміну № 560), мобілізація має враховувати стан здоров'я людини. Тому переконайтеся, що призов до армії здійснюється з порушенням правових процедур.

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Що робити, якщо вас намагаються незаконно мобілізували:

- зберіть усі медичні документи, які підтверджують ваш діагноз. Це можуть бути виписки з історії хвороби, результати аналізів тощо;

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- напишіть офіційну заяву до ТЦК, в якій зазначте, що ви не згодні з рішенням про вашу мобілізацію та просіть провести повторний медичний огляд";

- якщо повторний огляд не дав бажаних результатів, оскаржте рішення ВЛК у вищій інстанції або в суді.

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Юрист рекомендує слідкувати за процесом апеляції та за необхідності контролювати, щоб рішення було розглянуте та виконане.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Рада затвердила відстрочку від призову для військовозобов’язаних, чиї неповнорідні брат чи сестра (діти від іншого батька) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

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