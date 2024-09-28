Бажання Дів можуть виповнитись сьогодні, у Стрільців та Водоліїв намічаються романтичні знайомства: гороскоп на суботу, 28 вересня

Якщо вірити розкладу карт Таро на суботу, 28 вересня, на нас чекає неспішний день, коли не варто метушитися і братися за кілька справ відразу.

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Крім того, сьогодні велика ймовірність деяких подій, після яких навіть найзатятіший матеріаліст повірить у містику і виявить у себе езотеричні здібності. Таким людям важливо звертати увагу на знаки, які надсилатиме доля, і пам'ятати, що все в цей час — чи то події, зустрічі чи слова — не випадкові, і все має свій сенс і значення.

Поради кожному знаку Зодіаку на суботу, 28 вересня, публікує ukr.media.

Овен

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Займіться справами, які приносять вам радість. Зустрічайтеся з друзями, сходіть на побачення, накресліть план ваших розваг і дотримуйтесь його. Це гарний день, аби провести його з дітьми. У творчих людей може бути сплеск натхнення. Справи будуть сперечатися у людей, робота яких пов'язана з розвагами або з викладанням.

Телець

Гарний день, щоб зайнятися покупками для дому. Наприклад, можна купити щось для декору, придбати пральну машинку або іншу техніку. Чим більше буде покупка, тим більше задоволення вона вам принесе. І щодо їжі не надто заощаджуйте: влаштуйте близьким маленьке свято.

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Близнюки

Енергії у Близнюків сьогодні буде багато, головне її правильно витрачати. Когось потягне розважатись, інші докладуть зусиль для здійснення задуманого. Вдалий час для презентацій, реклами, обговорень, домовленостей. Поїздки, знайомства виявляться приємними та навіть корисними.

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Рак

Рака огорне філософський настрій. Ви можете замислитись про те, навіщо ви заробляєте, прикладаєте багато зусиль, втомлюєтеся. Чи приносять вам гроші радість. І чи варто докладати зусиль тієї фінансової віддачі, яку ви отримуєте? Можливо, хтось намітить план збільшення заробітку, інші займуться покупками.

Лев

Ваша впевненість у собі 28 вересня зросте. Енергії буде багато, і ви із задоволенням займатиметеся собою, творчістю, показуватимете свої таланти. Це зручний день для презентацій, реклами себе. Друзі можуть надати вам підтримку як моральну, так і матеріальну. Навколишні будуть зачаровані вами.

Діва

Хтось із друзів чи колег може допомогти у роботі чи надати послугу. Також вам буде корисно вирушити на громадський захід, сходити кудись із подругою чи партнером. Сьогодні може справдитися бажання, про яке ви давно думали. А найпліднішим буде день для творчих особистостей.

Терези

Гарний день для громадської діяльності. Виявляйте активність, можливо, комусь захочеться взяти участь у благодійності, побути волонтером. Друзі можуть порадувати якими-небудь новинами або зробити цікаву пропозицію. Можуть статися події, які наповнять вас радістю та оптимізмом.

Скорпіон

Скорпіонів турбуватимуть переважно робочі питання. Можливо, хтось знайде продуктивніший підхід до вирішення завдань або отримає винагороду за добре виконану роботу. Це вдалий день, щоб відправитися у відрядження чи піти на курси підвищення кваліфікації.

Стрілець

Відмінний день для розширення горизонтів, отримання нових вражень, початку мандрівки, романтичних знайомств. Проведіть час із партнером, влаштуйте побачення, розвійтеся. У вільних Стрільців великий шанс познайомитися з кимось цікавим. Інтелектуальна робота даватиметься легко.

Козеріг

У Козерогів можуть відбутися зміни у відносинах із партнером. Хтось вирішить розлучитися, в інших зв'язок вийде більш високий рівень. Можливо, обранець вас порадує подарунком, грошима або ви разом придбаєте щось велике чи дороге. Також день сприятливий для побачень, знайомств.

Водолій

Гарний день для розваг, романтичних знайомств та побачень. Займіться тим, що вам подобається. Інші люди можуть вимагати вашої уваги. Вам може здатися, що тих, кому від вас щось потрібне, стає дедалі більше. Це добрий день для творчої діяльності, самовираження.

Риби

Фізична робота даватиметься легко. Корисний спорт, прогулянки, будь-яка активність, наприклад, прибирання будинку. Роботи може бути багато, і навряд чи вона буде творчою. Доведеться займатися рутиною, але хтось її має робити. Приділіть увагу близьким, навіть проста розмова підніме їм настрій.

Також не варто забувати, що вже з 2 жовтня настане найважчий період коридору затемнень, коли доля щонайменше трьох знаків круто зміниться.

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