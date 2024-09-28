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Через два тижні загасили катастрофічну пожежу на Полтавщині, з якою боролися рятувальники трьох областей (фото)

20:34 28 вересня 2024
Пожежа

Рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу в Полтавському районі. Майже два тижні без упину боролися з вогняною стихією. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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«Полум'я дісталося й до будинків. Мешканців деяких сіл Новосанжарської громади евакуювали, надали необхідну допомогу. Сильні пориви вітру й посуха ускладнювали гасіння пожежі. До роботи були залучені працівники ДСНС, місцевої пожежної охорони, лісівники, поліцейські та волонтери. У гарячу фазу цілодобово працювали понад 400 людей. На допомогу приїздили рятувальники з Черкаської і Вінницької областей. Було задіяно чотири пожежні потяги і близько 80 одиниць техніки, зокрема й із сільгосппідприємств», — повідомив він.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Чорнобильській зоні пожежами знищено тисячі гектарів лісу.

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