У Чорнобильській зоні пожежами знищено тисячі гектарів лісу: що з якістю повітря та радіаційним фоном у Києві (фото)

Через спеку в Україні почастішали пожежі у екосистемах. Так, під Києвом горіли торфовники, зокрема, у Броварському районі. А наразі триває горіння у Чорнобильській зоні, де вогонь пройшов по території у понад 2600 га.

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Як повідомляють у Міністерстві із захисту довкілля та природних ресурсів, до гасіння пожеж залучена 561 особа та 141 одиниця техніки, з них від ДСНС 431 особа та 106 одиниць техніки.

Фото ДСНС

На цей час у Луб’янському та Корогородському лісництвах пожежі локалізовано. У Корогородському здійснено прокладання протипожежного розриву. Спостерігається тління окремих осередків.

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Фото ДСНС

У Денисовецькому лісництві спостерігається сильне задимлення. Також є мінна небезпека, яка ускладнює роботи з локалізації загорянь. У ході обстеження місцевості піротехніками ЗСУ ідентифіковано чотири вибухонебезпечні предмети, які успішно ліквідовані. Також частково замінована територія у Паришівському лісництві територія, до локалізації пожеж залучені сапери ЗСУ.

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Фото ДСНС

Наразі у зоні відчуження посилений контроль за радіаційною ситуацією. Автоматизована система контролю радіаційного стану здійснює безперервний моніторинг на 39 пунктах, передаючи дані до диспетчерського центру щогодини, а в умовах надзвичайної ситуації — кожну хвилину. В міністерстві заявляють, що ситуація контрольована, загрози об’єктам критичної інфраструктури немає і що радіаційний фон у нормі.

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Фото ДСНС

В Укргідрометцентрі зазначали, що в столиці з 2 вересня спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Так, 3- 5 вересня рівень забруднення діоксидом азоту досягло 5−8 середньодобових гранично-допустимих концентрацій в районах: Бессарабської, Галицької площ, вулиць Довженка, Каунаської, Скляренка, Берестейського проспекту. Прогнозувалося, що метеорологічні умови — жаркий та без опадів характер погоди та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) — утримаються в столиці до 8 вересня.

У Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки, оцінюючи траєкторії руху повітряних мас у зв'язку із пожежами, прогнозували, що з 6 вересня до 9 вересня вони проходитимуть через північ Житомирської області та вздовж північних кордонів України з білоруссю з подальшим рухом по території півдня білорусі. Опадів вдовж траєкторій не очікується.

Фахівці прогнозують, що перевищення допустимих концентрацій Cs-137 та Sr-90 у повітрі за межами зони відчуження для населення не очікується.

Нагадаємо, що екологи також відслідковують ситуацію із забрудненням річки Сейм, яка впадає у Десну. Забруднення потрапило на територію Україні з росії. У КМДА заявляли, що наразі показники питної води в столиці залишаються в номі і що у випадку погіршення якості води «Київводоканал» її знезаразить.

Фото ДСНС

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