Суворі реалії сьогодення намагаються переконати нас у тому, що ні Камала, ні Дональд навряд чи зможуть допомогти Україні. У США свої проблеми, а в керівництві нашої держави засіли зрадники, які начебто зливають ворогу важливу інформацію та розкрадають міжнародну допомогу.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас українці, як нація справжніх оптимістів, не збираються вигукувати «все пропало», а живуть так, як вчила улюблена поетеса з купюри у 200 грн — «Contra spem spero».

Саме тому, певно, в Україні так популярні передбачення тарологів, астрологів та різного роду «віщунів». А що саме вони прогнозують на сьогодні, розповідає українське видання.

Овни — «Туз Пентаклів»

РЕКЛАМА

Для Овнів карта Таро «Туз Пентаклів» обіцяє день, наповнений позитивом і фінансовими сюрпризами. Ви можете отримати несподівані подарунки або призи. Будьте готові до приємних подій і використовуйте цей день для зміцнення своїх фінансових позицій.

Тельці — «Паж Кубків»

РЕКЛАМА

Тельцям випала карта «Паж Кубків», яка вказує на можливість освоїти нові знання і навички. Це надихне вас на творчість і бажання досліджувати світ навколо. Використовуйте цей день для саморозвитку і навчання.

Близнюки — «Помірність»



РЕКЛАМА

Для Близнюків карта «Помірність» радить проявляти обережність і уникати крайнощів. Знайдіть гармонію в справах і відносинах. Ваше вміння знаходити компроміси допоможе успішно справитися з будь-якими складними ситуаціями.

Раки — «Вісімка Мечів»



Ракам випала карта «Вісімка Мечів», яка вказує на можливі обмеження і перешкоди. Події можуть розвиватися не так, як ви очікували. Прийміть ситуацію такою, яка вона є, і намагайтеся знайти вихід з будь-яких труднощів.

Леви — «Король Кубків»



Левам карта «Король Кубків» обіцяє важливе взаємодію з близькими або партнерами. Ви можете розраховувати на підтримку впливових людей, яка допоможе вам справитися з завданнями дня. Використовуйте цей день для зміцнення своїх відносин.

Діви — «Маг»



Дівам випала карта «Маг», яка радить відкласти прийняття важливих рішень. Ваше сприйняття ситуації може бути спотворене, що підвищує ймовірність помилок. Відкладіть вирішення важливих питань на інший день.

Терези — «Королева Кубків»



Терезам карта «Королева Кубків» вказує на можливі труднощі у відносинах з близькими, особливо з жінками. Постарайтеся уникати конфліктів і триматися осторонь від напружених ситуацій. Ваше терпіння і дипломатичність допоможуть зберегти гармонію.

Скорпіони — «Дев'ятка Кубків»



Скорпіонам випала карта «Дев'ятка Кубків», яка обіцяє багато радості і позитивних емоцій. Ви можете отримати хороші новини або приємні подарунки. Це буде день, коли ви відчуєте себе по-справжньому щасливими.

Стрільці — «Двійка Жезлів»



Стрільцям карта «Двійка Жезлів» радить присвятити день плануванню і роздумам. Ви можете поставити перед собою амбіційні цілі, і навіть найсміливіші мрії мають шанс на втілення. Використовуйте цей день для розробки стратегій і планів.

Козороги — «Лицар Мечів»



Козорогам випала карта «Лицар Мечів», яка вказує на можливі складні або неприємні ситуації. Однак у вас буде підтримка від знайомого чоловіка, якому ви зможете довіритися. Використовуйте цей день для вирішення важливих питань.

Водолії — «Зірка»



Водоліям карта «Зірка» обіцяє день, наповнений натхненням і новими можливостями. Ваші ідеї і творчі проєкти будуть на висоті. Використовуйте цей час для реалізації своїх задумів і не бійтеся мріяти.

Риби — «Місяць»



Рибам випала карта «Місяць», яка вказує на можливі сумніви і невизначеність. Можливо, вам доведеться зіткнутися з прихованими страхами або невідомістю. Прийміть ситуацію такою, яка вона є, і намагайтеся знайти внутрішню гармонію.

Також пропонуємо до Вашої уваги розклад за картами Таро від чарівної тарологині Вікторії.

А про те, кому зі знаків зодіаку повезе з фінансами у жовтні, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

101

Читайте нас у Facebook