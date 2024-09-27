«Подивимось, що буде»: що сказав Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку

Кандидат у президенти США Дональд Трамп зустрівся із Зеленським у Нью-Йорку. Раніше він опублікував у своїй соцмережі лист заступника посла України в США з проханням зустрітися.

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«Подивимося, що буде», — так Трамп перед зустріччю з Зеленським відповів на запитання, чи має Україна віддати рф свої окуповані території.

На зустрічі Зеленський заявив, що у нього і Трампа «спільна думка про те, що війну в Україні необхідно припинити, і що путін не може перемогти», і що важливо зустрітися з обома кандидатами в президенти США.

Своєю чергою Трамп заявив про необхідність мирних переговорів між Україною та рф. Він також повторив, що в разі перемоги на виборах врегулює війну ще до своєї інавгурації.

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Також Трамп на зустрічі сказав, що Зеленський «проходить через неймовірні випробування».

«Ми обговоримо це [план перемоги] і подивимося, до чого зможемо прийти», — сказав кандидат у президенти.

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«У нас дуже хороші стосунки, і в мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко», — додав республіканець.

Зеленський відповів: «Сподіваюся, у нас з вами стосунки кращі (ніж з путіним)».

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Зазначимо, що напередодні у Трампа говорили, що він не зустрінеться з Зеленським під час його візиту до Штатів. Втім, сам кандидат у президенти США повідомив, що все ж зустрінеться в п'ятницю з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

«Президент Зеленський попросив зустрітися зі мною, і я зустрінуся з ним завтра вранці близько 9:45 (16:45 за київським часом — ред.) у Trump Tower. Це ганьба, що відбувається в Україні. Стільки смертей, стільки руйнувань, це жахливо», — сказав Трамп.

Видання «Голос Америки» написало, що український лідер продовжив свій візит до США ще на добу.

Зазначимо, що в останні дні Трамп загострив свою критику на адресу українського президента. Особливо після невдоволення республіканців через відвідування Зеленським заводу з виробництва снарядів у Пенсильванії, на який не запросили жодного представника Республіканської партії.

Це у команді Трампа трактували як «втручання у виборчий процес США», що дало йому лише привід для посилення критики в бік України.

Крім того, ексочільник Білого дому останніми місяцями активно критикував й адміністрацію президента Джо Байдена за «розпалюванні війни» та військову допомогу Києву та неодноразово заявляв, що у разі обрання президентом «змусить Зеленського сісти за стіл переговорів з путіним».

Втім, Зеленський в нещодавньому інтерв'ю The New Yorker відкинув слова Трампа про те, що він нібито міг би швидко домовитися про рішення. Також він сказав, що він відчуває, що «Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він може думати, що знає, як».

Також він відкинув «мирний план», представленим соратником Трампа, кандидатом у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венсом, назвавши його «жахливою ідеєю, що може призвести до глобального протистояння».

Натомість український лідер мав намір представити Трампу свій план перемоги, який покликаний спрацювати за швидкого реагування союзників.

Також зазначимо, що з 22 вересня президент України Володимир Зеленський перебуває із візитом у США. Він вже встиг провести десятки зустрічей із лідерами країн і керівниками урядів, із конгресменами, суспільними лідерами Америки.

Він взяв участь у Саміті майбутнього, засіданні Радбезу ООН та Генасамблеї ООН. Також Зеленський провів окремі зустрічі із президентом США Джо Байденом та віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка балотується на пост президента від демократів. Він представив їм мирний план України щодо закінчення війни.

Також під час візиту Зеленського Байден оголосив про надання Києву нової військової допомоги на суму майже 8 мільярдів доларів, куди зокрема увійшли крилаті далекобійні авіабомби JSOW, додаткова батарея Patriot тощо. Сам очільник Білого дому запевнив українського колегу у незмінній підтримці з боку союзників.

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