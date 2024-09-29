Лише особисто: в ТЦК пояснили, чому заяву на відстрочку не можна передавати через рідних чи адвоката

Наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки. А заява про відстрочку, яка діє до 9 листопада, має бути подана особисто, а не через «Укрпошту» чи електронну пошту.

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Про це нагадав начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, пише SUD.UA.

Так, підстави для надання відстрочок визначені статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а порядок надання визначено постановою Кабміну № 560. Кожен військовозобов'язаний чоловік повинен ознайомитися з даними документами.

«За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані особисто подають на ім’я голови комісії районного ТЦК та СП заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5» — зазначив Роман Істомін з посиланням на відповідну норму постанови.

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Також він зупинився на важливій деталі — що заява подається особисто.

«Хочу звернути увагу на формулюванні „особисто“. Тобто сам, персонально, безпосередньо, не через когось — не через рідних, не через адвокатів, не через пошту. Це не звернення, яке відповідно до закону „Про звернення громадян“ може бути усним чи письмовим. До того ж письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу. А також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Заява на відстрочку подається лише особисто», — наголосив офіцер.

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Він зауважив, що до ТЦК та СП Полтавської області надходять заяви на оформлення відстрочок від призову за мобілізацією поштою, зокрема електронною, проте всі заявники отримують відповідь, що відповідно до постанови № 560 від 16 травня 2024 року військовозобов’язані подають заяву на ім’я голови комісії ТЦК та СП особисто. Подібні відповіді отримують і адвокати на свої запити.

Зазначимо, що за законодавством, відстрочка надається не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента. А такий строк відповідними Указами встановлюється на 90 днів. Тобто, після 9 листопада потрібно буде подавати заяви знову.

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Такі жорсткі правила введені через те, що автоматичне надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови.

Так, заброньовані особи можуть оформити відстрочку через «Дію», а особам з інвалідністю, доглядачам, багатодітним батькам, студентам тощо доводиться стояти в постійних чергах в ТЦК.

Раніше «ФАКТИ» писали, що потрібно зробити, коли ТЦК відмовив у наданні відстрочки.

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